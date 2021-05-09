VIDEO: Fiesta en España por el fin de medidas restrictivas de Covid-19

España está de fiesta, y es que tras seis meses de confinamiento, las calles se inundaron de personas que salieron a celebrar por la "libertad".

Decenas de jóvenes salieron a las playas y plazas de todas partes de España a la medianoche, cuando oficialmente terminó el confinamiento por Covid-19, por lo que la escena fue muy similar a la de los festejos de Año Nuevo.

En Madrid, cientos de personas acudieron a la Puerta del Sol, aplaudiendo y festejando cuando el reloj marcó las 12 de la noche y recibiendo al nuevo día, sin restricciones.

L’#Espagne a levé l’état d’urgence sanitaire. Des milliers de jeunes se sont rassemblés sur les principales places à travers le pays. La police est ensuite intervenue pour mettre fin aux rassemblements. #elpais_espana #Spain #Covid_19 pic.twitter.com/sKZp23KRjC — N24 (@N24France) May 9, 2021

Por otra parte, en Barcelona, los jóvenes se reunieron en las playas que rodean a la Ciudad Condal con bebidas en mano para reencontrarse con sus amigos.

También en Barcelona se vivió una escena extraña, pues desde las 10 de la noche entró en vigor el último toque de queda, por lo que la policía tuvo que separar a los grupos de personas que ya se predisponían a celebrar el final del encierro. Estas medidas duraron dos horas y a la medianoche todo se acabó.

En redes sociales se volvieron virales imágenes de los grupos de amigos abrazándose, reencontrándose y compartiendo bebidas, olvidando por completo el distanciamiento social.

También se observó que eran contadas las personas que utilizaron cubrebocas, mientras la gran mayoría de las personas se abrazaba e incluso se besaba.

"Los jóvenes, como todo el mundo, hemos estado muy limitados. Ahora era el momento de darnos un poco de libertad para disfrutar un poco del verano", declaró Paula García, una habitante de 28 años de Barcelona.

En Madrid, las autoridades recordaron que a pesar de que ya no hay confinamiento, siguen estando prohibidas las reuniones para consumir alcohol en la vía pública, conocidas popularmente como "botellones".

"La libertad no incluye saltarse las normas", afirmó el alcalde de la ciudad José Luis Martínez-Almeida.

La pandemia en España

España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia a nivel mundial.

En total, 78 mil 792 personas han muerto por la pandemia hasta este sábado, además de que se han contabilizado tres millones 600 mil contagios.

Recientemente, los contagios han disminuido considerablemente, además de que se ha incrementado el ritmo de vacunación, por lo que las 17 regiones han suprimido el toque de queda, implementado desde principios de diciembre del año pasado.