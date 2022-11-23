FIFA abre expediente a México por cánticos homofóbicos en Qatar 2022

Una vez más la selección de México se encuentra en problemas con la FIFA, luego de que la Comisión Disciplinaria del organismo abriera un expediente contra la Asociación Mexicana de Futbol por cánticos homofóbicos y discriminatorios que los aficionados hicieron durante su debut en Qatar 2022 contra Polonia.

La FIFA informó que el procedimiento se abrió en función del artículo 13 de su Código Disciplinario, el cual habla sobre la discriminación.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Federación Mexicana de Futbol debido a los cánticos de los hinchas mexicanos durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA”, comunicó el máximo organismo rector del futbol.

¡LA AFICIÓN DE MÉXICO ESTÁ LISTA! ⚽️🇲🇽



Ya van los Mexicanos para tomar el metro, para contemplar el encuentro que se jugará el día de hoy a las 10 am. 🇲🇽



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Este es el segundo procedimiento que la FIFA abre contra un equipo durante el Mundial de Qatar 2022 por cánticos homofóbicos o discriminatorios.

Ecuador fue el primer equipo que quedó bajo la lupa de la FIFA después de que sus aficionados gritaran “el que no brinque es un chileno maricón”, durante su primer partido del Mundial 2022 contra Qatar.

¿Qué gritaron los mexicanos en su partido contra Polonia?

Esta no es la primera vez que México está en problemas con la FIFA por cánticos homofóbicos y discriminatorios, incluso la Asociación Mexicana de Futbol ha tenido que pagar multas por los cánticos de los aficionados.

Sin embargo, esta ocasión el expediente contra México no fue por el ya conocido “Ehhh, puto” que los aficionados nacionales cantan en los partidos de la selección contra el portero del equipo contrario cada que este va a realizar un saque.

Esta vez, los mexicanos en las gradas de Qatar 2022 comenzaron a brincar y cantar “El que no brinque es un polaco maricón”, acción que la FIFA calificó como un cántico homófobico que tiene que ser investigado.

