Qatar 2022: Stéphanie Frappart, la primera árbitra en un Mundial

La francesa Stéphanie Frappart hizo historia durante el partido entre México y Polonia de este martes en Qatar 2022, al convertirse en la primera mujer árbitra un partido de futbol en un Mundial. El logro es doble al haberse presentado en un país donde las mujeres son discriminadas.

Stéphanie Frappart, de 38 años de edad, fungió como la cuarta jueza en el encuentro entre México y Polonia del grupo C que terminó en un empate sin goles en Qatar 2022.

Durante el juego, la árbitra estuvo acompañada de los australianos Chris Beath, el central y los asistentes Anton Shchetinin y Ashley Beecham.

¿Quién es Stéphanie Frappart?

Stéphanie Frappart tiene una amplia carrera como árbitra de futbol, lleva varios años destacando. Incluso, desde el 2019, lidera el ranking de las mejores silbantes del mundo, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol.

|Reuters

Durante una entrevista con CNN, Frappart indicó que comenzó su carrera como jugadora, pero ella quería conocer las reglas del juego, por lo que comenzó a tomar algunos cursos. Al darse cuenta que el futbol femenino no estaba tan desarrollado, decidió ser árbitra.

No obstante, tampoco había mujeres árbitras así que se capacitó en medio de hombres y al iniciar su carrera solo arbitraba partidos varoniles.

Entre sus logros, ella fue la primera mujer en arbitrar una final de Supercopa de la UEFA en 2019, partido que se disputaron Liverpool y Chelsea. En ese encuentro, Stéphanie Frappart tuvo como asistentes a otras dos mujeres: Manuela Nicosi y Michelle O’Neal y el Cuneyt.

Dos años después, fue la primera mujer en ser la árbitra principal en un partido de eliminatorias rumbo a Qatar 2022, al mediar el partido entre Países Bajos y Letonia.

Ahora vuelve a repetir la hazaña al ser la primera mujer en ser árbitra en un partido de Copa del Mundo, en un país donde las mujeres carecen de muchos derechos y necesitan el permiso de un hombre para realizar la mayoría de actividades, como salir o viajar.

