Memo Ochoa salva a México y protagoniza los memes en Qatar 2022

La selección de México se enfrentó este martes a Polonia con quien empató sin goles en la primera jornada del Mundial de Qatar 2022. El héroe del partido fue el portero Memo Ochoa quien se convirtió en blanco de los mejores memes.

El encuentro estuvo marcado por un intenso control del balón por parte de México, frente a un conjunto polaco a la espera del contragolpe pero sin poder generar acciones claras, hasta que un penal al minuto 55' le abrió las puertas a Robert Lewandowski para adelantar a su selección.

El tiro que cobró Robert Lewandowski fue atajado por el mexicano Memo Ochoa, que se convirtió en el héroe de México.

Tras su actuación en el debut de México en Qatar 2022, las redes sociales aplaudieron a Memo Ochoa y lo convirtieron en el protagonista de los mejores y más divertidos memes.

Con este resultado, México se medirá el sábado a Argentina en el Estadio Lusail, la selección de Messi llega con la obligación de ganar tras el batacazo 2-1 que sufrió ante Arabia Saudita. A México le vale el empate para seguir soñando con la clasificación.

Los mejores memes de Memo Ochoa

El portero americanista tiene 37 años de edad, y Qatar 2022 es su quinto mundial, ya consolidado como uno de los mejores porteros mexicanos, aunque en esta ocasión se enfrentó a varias críticas, previo a la justa mundialista, sobre si aún tenía la condición para participar en el torneo.

Por lo que la atajada de este martes ante la estrella de Polonia lo volvió a colocar en el jugador favorito de la selección mexicana en las redes sociales.

Al igual que Memo Ochoa, la selección Argentina se convirtió en el blanco de los memes tras perder 2-0 ante Arabia Saudita.

Ochoa es una pared pic.twitter.com/VbFr3vGxop — Mc Bob (@ocruvier) June 17, 2014

Mientras tanto Memo Ochoa en la portería #MexVsPol



pic.twitter.com/Lwp1Safy1p — Georgie (@unjorjito_) November 22, 2022

Hay que desempolvar los memes de ochoa de los mundiales pasados pic.twitter.com/wKhL0J9Dlq — 🐸conejo ♡ℂ𝕝𝕒𝕦 (@hkmadara) November 22, 2022

“Decían que #Ochoa era un gigante de dos metros y que podía partir un árbol con sus manos”

#SeleccionMexicana #FIFAWorldCup #MexVsPol pic.twitter.com/DiHvSH2coh — Hombre de Negro (@_hombredenegro_) November 22, 2022

LO PAROOOOOOO SAN MEMO OCHOA TE AMOOOOOO pic.twitter.com/0s8ywjApas — mikro-ondas♨️ (@mikro_ondas) November 22, 2022