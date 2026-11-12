Filtran nuevos videos del momento exacto en el que colapsa edificio en Nueva York: Familia queda atrapada

El derrumbe de un edificio de departamentos en Brooklyn, Nueva York, dejó ocho personas muertas y al menos 17 heridas.

A horas de la tragedia, nuevas grabaciones muestran cómo colapsó el inmueble y los momentos en que dos menores intentaron ponerse a salvo dentro de una de las viviendas.

Nuevos videos muestran cómo colapsó el inmueble en Brooklyn

En uno de los videos se observa a los niños en su habitación cuando comienzan los movimientos de la estructura.

Uno logra salir corriendo, mientras una mujer intenta auxiliarlo; el segundo menor queda atrapado cuando el edificio se desploma.

Una cámara instalada en el exterior también registró el momento en que la construcción perdió estabilidad y cayó en cuestión de segundos.

El derrumbe ocurrió el miércoles alrededor de las 16:00 horas y afectó una pared del edificio residencial contiguo.

WATCH: Terrifying footage shows the moment Brooklyn building collapsed Wednesday, killing eight people and leaving several others in critical condition. pic.twitter.com/JXSA8998Fu — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026

Ocho personas murieron tras el derrumbe en Nueva York

Seis víctimas fueron localizadas sin vida entre los escombros y otras dos fallecieron posteriormente debido a sus heridas. Entre las personas que perdieron la vida había dos niños y dos trabajadores de la construcción.

Los equipos de emergencia desplegaron alrededor de 250 elementos para buscar posibles sobrevivientes. Las labores continuaron durante el jueves bajo una intensa lluvia, hasta que el Departamento de Bomberos informó que no había más víctimas entre los restos.

Investigan obras de construcción cercanas al edificio colapsado

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una revisión de cinco empresas relacionadas con los trabajos que se realizaban junto al inmueble y de otros 100 sitios vinculados con esas compañías.

Los registros oficiales indican que en la construcción vecina se efectuaban excavaciones y trabajos de movimiento de tierra, incluidas voladuras de roca; sin embargo, las autoridades todavía no han determinado si estas actividades estuvieron relacionadas con el derrumbe.

Como medida preventiva, también fueron desalojadas otras tres viviendas de la misma calle mientras se llevan a cabo inspecciones de seguridad.