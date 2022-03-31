Variante ómicron BA.2 dominante de COVID en Estados Unidos

La variante ómicron BA.2 representa más de la mitad de nuevos casos de COVID en Estados Unidos.

Sin embargo, Estados Unidos aún presenta niveles "relativamente bajos" de contagios COVID, según aseguró la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad (CDC) el miércoles.

Estados Unidos reporta aproximadamente 27.000 casos COVID al día, pero en mayor proporción están relacionados a la variante ómicron BA.2.

La variante ómicron BA.2 sería ligeramente más transmisible, y representa el 55% de los casos COVID reportados en Estados Unidos. La semana pasada, esta variante ómicron representaba un 35% de los nuevos contagios COVID, según datos de los CDC, lo que demuestra un avance en la propagación de la variante.

The #TestToTreat program gives you faster, easier access to lifesaving #COVID19 treatments if you are eligible. If you test positive you can get a prescription and have your medication filled—all in one location. Find Test to Treat locations: https://t.co/ioLICKl9do. pic.twitter.com/CX9ZsEmS8W — CDC (@CDCgov) March 30, 2022

Los contagios diarios de COVID en Estados Unidos, sin embargo, han disminuido significativamente desde el pico durante la ola de ómicron a finales del 2021 y principios de este año, donde se llegaron a reportar 700.000 nuevos casos diarios, de acuerdo con datos de los CDC.

En una conferencia de prensa también el miércoles, el presidente Joe Biden celebró el progreso que Estados Unidos ha hecho para controlar el COVID, asegurando que la pandemia no ha acabado pero que "el COVID ya no controla" la vida de los estadounidenses.