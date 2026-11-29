¿Es buen momento para llenar el tanque? El precio de la gasolina en México registró cambios importantes para el último domingo de noviembre 2026, impactando el bolsillo de millones de mexicanos; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.
El costo de la gasolina Regular se ubica arriba de los $24 pesos el litro, mientras la Premium supera los $29 pesos el litro en algunas regiones del país.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 29 de NOVIEMBRE?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.57 pesos.
- Diésel por litro: 26.98 pesos.
El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.
Precio de la gasolina en CDMX HOY 29 de NOVIEMBRE
- Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.69 pesos.
- Diésel por litro: 26.97 pesos.
Precio de gasolina en Edomex este 29 de noviembre 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.
- Diésel por litro: 26.76 pesos.
Precio de la gasolina en Jalisco hoy 29 de NOVIEMBRE
- Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.38 pesos.
- Diésel por litro: 27.11 pesos.
Precio de la gasolina hoy 29 de NOVIEMBRE en Zacatecas
- Gasolina Regular precio por litro: 23.95 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.79 pesos.
- Diésel por litro: 26.91 pesos.
Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 29 de noviembre
- Gasolina Regular: 3.51 dólares el galón.
- Gasolina Premium: 4.02 dólar el galón.
- Diésel: 5.65 dólares el galón
¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?
- Petróleo caro: Conflictos internacionales encarecen el crudo a nivel mundial.
- Impuestos (IEPS e IVA): El ajuste anual por inflación y la reducción de subsidios (estímulos fiscales) suben el cobro final.
- Dólar alto: Un tipo de cambio más caro aumenta el costo de importar combustibles.
- Logística y refinación: Mayores gastos para procesar y transportar la gasolina en pipas hasta las estaciones.