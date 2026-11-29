¿Es buen momento para llenar el tanque? El precio de la gasolina en México registró cambios importantes para el último domingo de noviembre 2026, impactando el bolsillo de millones de mexicanos; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

El costo de la gasolina Regular se ubica arriba de los $24 pesos el litro, mientras la Premium supera los $29 pesos el litro en algunas regiones del país.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 29 de NOVIEMBRE?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.57 pesos.

Diésel por litro: 26.98 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 29 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.69 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 29 de noviembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 29 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.38 pesos.

Diésel por litro: 27.11 pesos.

Precio de la gasolina hoy 29 de NOVIEMBRE en Zacatecas

Gasolina Regular precio por litro: 23.95 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.79 pesos.

Diésel por litro: 26.91 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 29 de noviembre

Gasolina Regular: 3.51 dólares el galón.

Gasolina Premium: 4.02 dólar el galón.

Diésel: 5.65 dólares el galón

¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?