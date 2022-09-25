Fiona deja daños graves en Canadá; casas fueron arrastradas al mar

De acuerdo a las autoridades, Canadá tardará algunos meses en restablecer las infraestructuras después de que la potente tormenta Fiona dejará un rastro de destrucción “sin precedentes”.

Algunos equipos estuvieron desplegándose en cinco provincias para restablecer el suministro eléctrico, además de limpiar algunos árboles caídos y escombros.

Damage to Canada from storm Fiona is 'unprecedented' https://t.co/22jJR2z38d pic.twitter.com/Ea0bk9EzyF — Reuters (@Reuters) September 25, 2022

Canadá enviara fuerzas armadas para ayudar a zonas afectadas por Fiona

El Gobierno Federal de Canadá enviará el domingo a las fuerzas armadas para que ayuden a retirar los árboles caídos, así como los escombros.

De acuerdo a Bill Blair, el ministro de Preparación de Emergencias, las fuerzas armadas abrirán camino para que los equipos restablezcan el suministro eléctrico.

Por su parte la provincia de Nueva Escocia, al este de Canadá, solicitó las tropas y la maquinaria para limpiar los escombros el sábado. Otras provincias también están en conversaciones sobre la ayuda federal.

I have approved a Request for Federal Assistance from @infoPEI that will see @CanadianForces deployed to the province in the wake of Hurricane Fiona. CAF members will help remove debris from roadways and fix transportation links as technicians work to restore the power grid. — Bill Blair (@BillBlair) September 25, 2022

Fiona podría ser uno de los desastres más costosos que enfrenta Canadá

Los científicos aún no han determinado si el cambio climático influyó en Fiona, pero en general, el calentamiento del planeta está haciendo que los huracanes sean cada vez más húmedos, más ventosos y más intensos.

Fiona azotó el este de Canadá, lo que obligó a los ciudadanos a evacuar algunas ciudades, debido a que se estimaba que esta tormenta sería una de las más fuertes a las que se ha enfrentado el país, además de uno de los más costosos debido a los graves daños que ocasión.

5 PM AST 9/24 Key Messages for #Fiona. Although this is the last NHC advisory for this system, the cyclone will continue to impact Atlantic Canada through early Sunday, and produce large swells and life-threatening rip currents along the W Atlantic coasts. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/XG6L2j6M3d — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2022

Una mujer desapareció tras el paso de Fiona por Canadá

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ninguna persona fallecida; sin embargo, la policía de Terranova está buscando a una mujer de 73 años de edad, la cual sospechan que fue arrastrada por el mar.

"La mujer fue vista por última vez dentro de su residencia momentos antes de que una ola golpeara la casa, arrancando una parte del sótano. No se la ha visto desde entonces", explicó la policía en un comunicado.

Con información de Reuters.

