¡Florida busca pena de muerte! Hombre enfrenta a la justicia por asesinar a su familia; arrojó a su bebé a los cocodrilos

Este miércoles, Thomas Mosley se presentó ante un tribunal de St. Petersburg, Florida, para responder por los brutales asesinatos de su hijo Taylen Mosley, de apenas 2 años, y de la madre del niño, Pashun Jeffrey. Ante esto, la justicia del estado estaría buscando la pena de muerte .

El acusado ha mantenido una postura de "no culpable" frente a dos cargos de asesinato en primer grado, en un caso que conmocionó a la opinión pública por la extrema crueldad de los hechos, ocurridos a finales de marzo de 2023.

NEW: Florida is seeking the death penalty for a man accused of st*bbing his girlfriend more than 100 times and k*lling his 2-year-old son, who was later found in the mouth of an alligator



Thomas Mosley was previously found incompetent to stand trial



Así fue el asesinato de una madre y su hijo en Florida

La pesadilla comenzó la noche del miércoles 29 de marzo de 2023. Según los documentos judiciales, Pashun Jeffrey había organizado una fiesta para celebrar el cumpleaños de Thomas Mosley en su apartamento. Al finalizar el convivio, solo quedaron en el lugar la pareja y su hijo.

Horas más tarde, esa misma noche, Mosley llegó a casa de su madre con heridas profundas en las manos y los brazos, un detalle que hoy es pieza clave para la fiscalía.

Un crimen que marcó a la policía de St. Petersburg, Florida

El hallazgo de la escena fue devastador. El 30 de marzo, tras no recibir noticias de Pashun, sus familiares pidieron a la administración del edificio revisar la vivienda. Allí encontraron el cuerpo de la mujer, quien había sido apuñalada en más de 100 ocasiones.

Despúes de la búsqueda dentro del departamento, policías se percataron de que el pequeño Taylen no estaba por ningún lado, lo que activó un registro frenético por toda la ciudad que involucró a múltiples agencias de seguridad.

Florida prosecutors are seeking the death penalty for Thomas Mosley, accused of stabbing his girlfriend more than 100 times and killing their 2-year-old son, whose body was later recovered from an alligator's mouth in a St. Petersburg lake. pic.twitter.com/DUrB6zCI1D — Global Affairs Monitor 🦅 (@FelinEmma) January 22, 2026

Encuentran al pequeño de dos años en el hocico de un cocodrilo

Tras días de búsqueda, el 31 de marzo de 2023, los investigadores localizaron el cuerpo del niño Taylen en el hocico de un cocodrilo en el Lago Maggiore. Los detectives sostienen la teoría de que Mosley arrojó al niño vivo o muerto al cuerpo de agua.

El impacto psicológico del caso fue tan fuerte que el jefe de policía, Anthony Holloway, reveló que tuvieron que contratar psicólogos clínicos y perros de terapia para ayudar a los oficiales a procesar el trauma de la escena.

Del hospital psiquiátrico a la posibilidad de pena de muerte

El proceso legal se había estancado debido a que Mosley fue declarado inicialmente incompetente para ser juzgado. Tras pasar varios meses bajo tratamiento en un hospital estatal, un juez determinó recientemente que ya cuenta con la capacidad mental para enfrentar el proceso.Dado el nivel de violencia, los fiscales han confirmado que buscarán la pena de muerte.

La audiencia previa al juicio se ha programado para el próximo 9 de abril.