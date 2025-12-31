“La Fiscalía me odia”: retiran cargo de terrorismo a periodista en Veracruz, pero continúa proceso

El caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita” León, volvió a encender las alertas sobre la libertad de expresión en México, en un país donde, al parecer, por informar se te puede acusar de terrorismo.

Aunque este martes se descartó uno de los cargos más graves que le había imputado la Fiscalía de Veracruz, el comunicador fue vinculado a proceso por otros dos delitos y enfrentará prisión domiciliaria por un año.

¿De qué se le acusa al periodista Rafael León Segovia?

Este 30 de diciembre, en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, se dio continuidad a la audiencia inicial contra Rafael León Segovia . Tras escuchar a ambas partes, un juez de control resolvió vincularlo, pero únicamente por los delitos de:



Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra las instituciones de seguridad pública

El señalamiento por terrorismo , que había causado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, fue descartado. A pesar de esto, Rafael permanecerá bajo arraigo domiciliario, mientras el proceso legal sigue su curso.

Al término de su audiencia, “Lafita” León apareció esposado de manos y pies, como si se tratase de un peligroso delincuente. En sus primeras declaraciones expresó: “La Fiscalía me odia por las cosas que he puesto”.

Además, denunció que durante su detención sufrió agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte de diversas autoridades, hechos que, hasta el momento, no han sido aclarados.

¿Qué dijo la Fiscalía de Veracruz sobre el caso del periodista?

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que el periodista continuará bajo proceso solo por los dos delitos acreditados, y negó que exista persecución o censura.

Según la funcionaria, la Fiscalía ha actuado “con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico”, y aseguró que el caso seguirá su curso pero conforme a la Ley.

¿Ataque a la libertad de expresión en México?

En los últimos años, el discurso oficial sostiene que en México no existe persecución contra voces críticas voces críticas . Sin embargo, los datos cuentan una dura realidad.

En lo que va del 2025. Artículo 19, ha documentado más de 40 procesos de acoso judicial contra periodistas y medios en 17 estados del país, siendo Veracruz un foco rojo.

El hecho de que se haya acusado de terrorismo a un periodista, cuando ese delito ni siquiera se aplica a secuestros, asesinatos o ataques con explosivos, ha dejado mucho de qué hablar.

Lo cierto es que el país atraviesa uno de los momentos más difíciles para ejercer el periodismo. A la violencia del crimen organizado se suma ahora el riesgo de ser silenciado desde las instituciones, mediante procesos judiciales largos y desgastantes. Porque aunque el cargo fue retirado, el mensaje quedó claro: si incomodas, lo pagas.