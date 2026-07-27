¿Fue accidente? Investigan muerte de Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán

La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por la muerte de Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán para el periodo 2024-2027.

El alcalde de Huamuxtitlán, emanado de Movimiento Ciudadano, presuntamente manipulaba un arma de fuego cuando se disparó de forma accidental. Debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida antes de poder recibir tratamiento médico.

Investigaciones en curso por la muerte del alcalde de Huamuxtitlán

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de Servicios Periciales se trasladaron al sitio donde ocurrieron los hechos para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento del caso.

La Fiscalía informó que continuará con las actuaciones de investigación con estricto apego a la ley. Personal especializado documenta la escena, colecta evidencias y trabaja para establecer la cadena de hechos que condujo al fallecimiento del alcalde, según el parte oficial emitido por la dependencia.

En el lugar, la Policía Investigadora Ministerial y los servicios periciales realizan levantamiento de evidencias y análisis técnicos.

Quién era Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán

Daniel Méndez Flores ocupó la presidencia municipal de Huamuxtitlán bajo las siglas del partido Movimiento Ciudadano (MC) para el periodo 2024-2027. Al asumir el cargo, planteó como prioridades reforzar la seguridad y reactivar la economía local.

El contexto de violencia y seguridad en la región de la Montaña de Guerrero

No obstante, pocas semanas después del inicio de la administración de Méndez Flores, el exalcalde Aurelio Méndez Rosales fue asesinado, un hecho que destacó la persistente crisis de seguridad en dicha zona de Guerrero.

Tras este suceso, el propio Daniel Méndez Flores solicitó apoyo de autoridades estatales y federales para fortalecer la seguridad en su municipio.