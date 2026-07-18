Lo buscaban desde hace años… capturan a líder indígena en Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de Jesús “N”, identificado como líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), por su probable participación en un homicidio ocurrido en 2021.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal sobre el tramo carretero San Marcos-Acapulco.

¿Por qué fue detenido Jesús “N” en Guerrero?

De acuerdo con la investigación, Jesús “N” enfrenta una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad indígena nahua.

Los hechos por los que es investigado ocurrieron el 30 de octubre de 2021 y, tras las indagatorias, la Fiscalía obtuvo el mandato judicial que permitió su captura.

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal detuvieron a Jesús “N”, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ).… pic.twitter.com/1Vzabwyixw — @Defensamx (@Defensamx1) July 18, 2026

¿Qué señalan las autoridades sobre el dirigente del CIPOG-EZ?

Según la Fiscalía de Guerrero, Jesús “N” es identificado como dirigente del CIPOG-EZ y también como consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

Además, las autoridades señalaron que es investigado por presuntos vínculos con los grupos delictivos "Los Rojos" y el "Cártel de la Sierra" o "Los Tlacos", así como por su posible relación con hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera. Estas son líneas de investigación de la autoridad y no constituyen una determinación judicial.

Tras su detención, Jesús “N” fue puesto a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión. Ahora será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

¿Quiénes son Los Tlacos, Los Rojos y el Cártel de la Sierra?

En el comunicado sobre la detención de Jesús “N”, la Fiscalía de Guerrero señaló que el detenido es investigado por presuntos vínculos con "Los Rojos" y el "Cártel de la Sierra", también conocido en algunas investigaciones como "Los Tlacos". Estas referencias forman parte de las líneas de investigación de la autoridad y no implican una resolución judicial.

Los Rojos son una organización criminal que surgió tras la fragmentación de los hermanos Beltrán Leyva y durante años ha disputado el control de actividades ilícitas en zonas de Guerrero, Morelos y Puebla, principalmente relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y el cobro de piso.

Por su parte, Los Tlacos, identificados por las autoridades también como Cártel de la Sierra, operan principalmente en la región Centro y la Montaña de Guerrero. En los últimos años han mantenido enfrentamientos con otros grupos criminales por el control de rutas, comunidades y actividades ilícitas, especialmente en municipios como Chilapa y sus alrededores.