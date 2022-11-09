Florida es para los republicanos; DeSantis gana elecciones intermedias

El republicano Ron DeSantis fue reelegido gobernador de Florida este martes 8 de noviembre y les dijo a los simpatizantes que lo vitoreaban en una fiesta de la noche de las elecciones intermedias en Tampa que acababa de "comenzar a pelear".

DeSantis, quien ganó el cargo por menos de medio punto porcentual hace cuatro años, derrotó fácilmente al retador demócrata Charlie Crist, un exgobernador republicano que cambió de partido y ganó un escaño en el Congreso como demócrata.

La reelección prepara a DeSantis para una posible candidatura presidencial en 2024.

Ron DeSantis / Gob. reelecto de Florida:

Bueno, muchas gracias. Saben, durante estos últimos cuatro años, hemos visto grandes desafíos para la gente de nuestro estado, para los ciudadanos de los Estados Unidos y, sobre todo, para la causa de la libertad. Vimos la libertad y nuestra propia forma de vida en tantas otras jurisdicciones en este país marchitarse en la vid. Florida mantuvo la línea”.

"Y lo más importante de todo, gracias a la mejor primera dama de los 50 estados. Por ser una gran esposa, brindar un apoyo incondicional. Ser una excelente madre para nuestros tres hijos pequeños. Y sirviendo de ejemplo para las mujeres de todo este estado, especialmente las que atraviesan la batalla contra el cáncer. Ella es asombrosa", fueron las palabras que DeSantis le dedicó a su esposa justo en la celebración.

Se espera ampliamente que DeSantis, de 44 años, busque la nominación republicana para la Casa Blanca en 2024. Esa probabilidad ya ha provocado la ira del expresidente republicano Donald Trump, de 76 años.

Trump lo ha apodado Ron De-Sanctimonious.

Trump dijo que haría un anuncio importante el próximo martes, cuando se espera que declare su candidatura.

LIVE: Scenes from key states on Election Day as Americans vote in #Midterms2022 https://t.co/Vr4OUSnW0A — Reuters (@Reuters) November 8, 2022

Marco Rubio es reelecto en Florida; será su tercer periodo en el Senado

EL republicano Marco Rubio fue reelecto este martes para un tercer período de seis años en el Senado; derrotó cómodamente a la demócrata Val Demings.

En su discurso para festejar el triunfo obtenido sobre sus rivales demócratas, aseguró que la gente había votado por "personas que van a luchar por personas que se preocupan por estar seguras. Que no quieren que las drogas crucen nuestra frontera, que no quieren que la inmigración ilegal fluya desenfrenadamente en nuestro país, que no quieren tener que pagar $4 por gasolina, que no quieren tener que pagar el 22% más de lo que solían para sus compras. Entonces, cuando veas los resultados en todo el país esta noche, de eso se trata".

Rubio también acusó el fracaso demócrata en Florida, a pesar de que utilizaron a todos los actores y actrices disponibles para hacer propaganda en su favor. "Nosotros no necesitamos a Hollywood", aseguró Marco Rubio.