Florida busca sancionar a redes por desactivar cuentas de políticos

Florida se prepara para convertirse en la primera entidad de Estados Unidos en penalizar a las empresas de redes sociales con multas por eliminar o bloquear los perfiles de políticos y funcionarios.

El proyecto de ley fue aprobado con 77 votos a favor y 38 en contra por la Cámara de Representantes local, y posteriormente el Senado local respaldó la iniciativa con 23 votos a favor y 11 en contra.

Lo único que falta para hacer oficial esta medida es la firma del gobernador Ron DeSantis, del bando republicano y partidario del ex mandatario Donald Trump.

La versión aprobada por los legisladores prevé multas de 100 mil dólares por cada día en que se retrase el bloqueo de la cuenta del candidato a un cargo público a nivel estatal, además de que contempla 10 mil dólares por día si se trata de políticos con un cargo local.

Por otra parte, la Cámara de Representantes presentó un texto alternativo en el que las multas se elevan hasta 250 mil y 25 mil dólares, respectivamente, y de momento, el Senado discute esta versión.

Este proyecto de ley exige también que la red social notifique a los usuarios con siete días de anticipación que su cuenta podrría ser bloqueada, con la intención de que puedan eliminar ciertas publicaciones, además de que permite una suspensión temporal de la cuenta de hasta dos semanas.

Esta ley no se aplicaría en los casos de bloqueos temporales de las cuentas de políticos en redes por violación a los términos de uso, y exige que en cualquier caso, la red social garantice el acceso al usuario durante los 60 días siguientes a la notificación de lo que se considera una infracción.

"De lo que trata este proyecto de ley es de enviar un fuerte mensaje a Silicon Valley de que no son los árbitros absolutos de la verdad", declaró el legislador republicano John Snyder.

Por otra parte, los políticos que se manifestaron en contra de esta medida afirmaron que va en contra de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y que fomentaría la divulgación de contenidos antisemitas, racistas y de odio.

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¿Por qué surge esta iniciativa?

Ron DeSantis, el gobernador de Florida, presentó la iniciativa tras la polémica que envolvió a redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Twitch y hasta Tinder de bloquear las cuentas del entonces presidente Donald Trump tras los hechos de violencia registrados en el Capitolio, protagonizados por seguidores del ex candidato republicano.

De acuerdo con las autoridades responsables de las redes sociales, se tomó esta decisión tras un discurso que, según ellos, incitó al odio y terminó con cinco personas fallecidas.

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