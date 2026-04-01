¿Qué pasa en el Edomex? Activan Alerta Amber por el pequeño Evan Nicolás; desapareció en Los Héroes San Pablo, Tecámac

La comunidad de Tecámac, en el Edomex, se encuentra activó la Alerta Amber tras la desaparición de un pequeño de apenas 2 años de edad. Evan Nicolás Vargas no ha regresado con su familia desde el viernes 27 de marzo, cuando se perdió su rastro en la colonia Los Héroes San Pablo.

Ante la gravedad de que un menor de tan pequeño esté solo o en manos de desconocidos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió el folio de búsqueda ODI/ECA/A/1033236/2026.

¿Cómo identificar al pequeño con Alerta Amber activa en el Edomex?

Para identificar a Evan Nicolás, hay rasgos específicos que brindó su familia. El pequeño tiene hoyuelos en ambas mejillas (derecha e izquierda) cuando sonríe o gesticula.

Además, cuenta con marcas físicas importantes: una cicatriz por herida en la barbilla junto a otra similar, y una cicatriz queloide (gruesa o con relieve) en la frente del lado derecho, aunque esta última suele estar cubierta por su cabello castaño oscuro.

Complexión y rasgos físicos del menor desaparecido en el Edomex

Evan es un niño de complexión mediana, mide un metro de estatura y pesa aproximadamente 14 kilos. Su tez es blanca y su cara redonda. Entre sus rasgos faciales destacan sus ojos café oscuro de tamaño mediano, cejas semipobladas y una nariz achatada.

Al ser un bebé de 2 años, su frente es pequeña, tiene orejas chicas y mentón redondo, características comunes que se vuelven fundamentales al revisar su fotografía.

¿Qué ropa vestía Evan durante su desaparición?

El reporte indica que, al momento de desaparecer en Tecámac, el niño llevaba un pantalón de mezclilla azul claro deslavado y una camisa verde olivo de tipo deportiva que presentaba algunos orificios. También calzaba unos tenis de material sintético blancos con suela negra, los cuales se ajustan con broche (velcro), un detalle útil para quienes transitan por parques o plazas públicas en el Estado de México.

¿A dónde se le vio por última vez al pequeñito de dos años?

El lugar exacto donde se perdió el contacto con el menor fue en la colonia Los Héroes San Pablo, un sector muy concurrido del municipio de Tecámac. Aunque el reporte oficial se realizó el 30 de marzo, la ausencia data del día 27, lo que significa que Evan ha estado fuera de su entorno protegido por varios días.

Las autoridades del Protocolo Alba y Alerta Amber ya se encuentran trabajando para dar con su paradero.

¿Qué hacer si tienes pistas de Evan?

Si crees haberlo visto en algún transporte público, mercado o centro comercial de la zona norte del Valle de México, no dudes en reportarlo. Puedes llamar al 911 de emergencias o comunicarte directamente a los números de la Fiscalía mexiquense.

Compartir su ficha de búsqueda en grupos vecinales de WhatsApp y redes sociales puede ser la diferencia para que Evan regrese pronto a casa.