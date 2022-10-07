¿Cómo contacto a AMLO? Estas son las 3 formas para hacerlo
Conoce las formas en que la ciudadanía puede ponerse en contacto con AMLO, Presidente de México, las cuales van desde presencial hasta en línea.
Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en Presidente de México, anunció que mantendría comunicación con la ciudadanía, algunas personas acuden a sus mañanera para entregarle su petición, pero hay al menos tres formas de tener contacto con el mandatario.
Desde su campaña para contender por la Presidencia de México, AMLO ofrecía a sus simpatizantes tarjetas con algunos teléfonos en donde los atendía para conocer sus inquietudes.
#EnVivo | En Palacio Nacional estará la Oficina de Atención Ciudadana, donde todos los ciudadanos serán recibidos: @lopezobrador_.— adn40 (@adn40) August 31, 2018
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Ahora como Presidente de México, la forma de contactar a AMLO es a través de la Oficina de Atención Ciudadana, que se encuentra en Palacio Nacional.
La titular de la Oficina de Atención Ciudadana es Gabriela Romo, que asumió el cargo el 1 de septiembre.
#Informativo14. Gabriela Romo fue designada por @lopezobrador_ como nueva titular de la oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional pic.twitter.com/Pp7pCPbnF0— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 15, 2022
¿Cómo contacto a AMLO, Presidente de México?
Es a través de la Oficina de Atención Ciudadana en donde la ciudadanía puede entregar alguna petición y/o documento para AMLO.
El horario de atención de la Oficina de Atención Ciudadana es de lunes a viernes de 9:00 horas a las 15:00 horas.
Las personas pueden entregar sus solicitudes en la puerta 8 de Palacio Nacional, que se encuentra saliendo del Metro Zócalo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).
Otra forma de contactar al Presidente de México es a través de una petición en línea que se puede realizar a través de la página de Atención a la Ciudadana del gobierno federal.
También se puede mantener contacto con AMLO a través de los teléfonos 5093 4900 y 800 080 1127 desde cualquier parte de la República Mexicana.
¿Qué necesito para ponerme en contacto con AMLO?
- La petición o solicitud que se envíe a AMLO deberá contar con los siguientes datos.
- El documento debe estar dirigido al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
- La petición o desglose de la misma deberá plantearse de manera pacífica y respetuosa.
- La persona interesada deberá colocar su nombre, firma, dirección, teléfono y correo electrónico, en caso de contar con él.
Cualquiera de las tres formas para contactar a AMLO es gratuita.