¿Cómo contacto a AMLO? Estas son las 3 formas para hacerlo

Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en Presidente de México, anunció que mantendría comunicación con la ciudadanía, algunas personas acuden a sus mañanera para entregarle su petición, pero hay al menos tres formas de tener contacto con el mandatario.

Desde su campaña para contender por la Presidencia de México, AMLO ofrecía a sus simpatizantes tarjetas con algunos teléfonos en donde los atendía para conocer sus inquietudes.

#EnVivo | En Palacio Nacional estará la Oficina de Atención Ciudadana, donde todos los ciudadanos serán recibidos: @lopezobrador_.



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Ahora como Presidente de México, la forma de contactar a AMLO es a través de la Oficina de Atención Ciudadana, que se encuentra en Palacio Nacional.

La titular de la Oficina de Atención Ciudadana es Gabriela Romo, que asumió el cargo el 1 de septiembre.

#Informativo14. Gabriela Romo fue designada por @lopezobrador_ como nueva titular de la oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional pic.twitter.com/Pp7pCPbnF0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 15, 2022

¿Cómo contacto a AMLO, Presidente de México?

Es a través de la Oficina de Atención Ciudadana en donde la ciudadanía puede entregar alguna petición y/o documento para AMLO.

El horario de atención de la Oficina de Atención Ciudadana es de lunes a viernes de 9:00 horas a las 15:00 horas.

Las personas pueden entregar sus solicitudes en la puerta 8 de Palacio Nacional, que se encuentra saliendo del Metro Zócalo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Otra forma de contactar al Presidente de México es a través de una petición en línea que se puede realizar a través de la página de Atención a la Ciudadana del gobierno federal.

También se puede mantener contacto con AMLO a través de los teléfonos 5093 4900 y 800 080 1127 desde cualquier parte de la República Mexicana.

¿Qué necesito para ponerme en contacto con AMLO?

La petición o solicitud que se envíe a AMLO deberá contar con los siguientes datos.

deberá contar con los siguientes datos. El documento debe estar dirigido al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La petición o desglose de la misma deberá plantearse de manera pacífica y respetuosa.

La persona interesada deberá colocar su nombre, firma, dirección, teléfono y correo electrónico, en caso de contar con él.

Cualquiera de las tres formas para contactar a AMLO es gratuita.

