¡Llaman a defender la democracia! Líderes de América Latina y Europa se reúnen en México

México fue sede del Foro América Libre, encuentro que reunió a dirigentes políticos de América Latina y Europa para hablar sobre democracia, libertad, seguridad y Estado de derecho. Durante el evento, el expresidente colombiano Andrés Pastrana planteó la necesidad de contener, según sus palabras, los regímenes que amenazan la democracia.

En el foro también participaron figuras como el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, quienes hablaron sobre la situación política de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. El encuentro también incluyó un mensaje sobre justicia y críticas a los extremos políticos.