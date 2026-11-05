Universidad de la Libertad inaugura foro sobre el futuro de las libertades en México y América Latina

La Universidad de la Libertad dio inicio al Foro de Pensamiento Político: El futuro de la Libertad en las Américas, un encuentro que reúne a empresarios, académicos, periodistas, escritores, abogados, activistas y representantes del pensamiento político e intelectual para reflexionar sobre la importancia de defender las libertades frente al avance de prácticas autoritarias en México y América Latina.

El futuro de la Libertad en las Amérias

El foro busca abrir un espacio de diálogo sobre el valor de la libertad, entendida como la capacidad de pensar, actuar y decidir sin imposiciones externas, así como de defender los derechos que permiten vivir con dignidad.

Entre los temas centrales del foro destaca la defensa de las libertades frente al avance de prácticas autoritarias en México y América Latina, así como la importancia de preservar los derechos que garantizan una vida digna.

A través de distintas perspectivas empresariales, académicas, periodísticas, jurídicas e intelectuales, el encuentro busca generar una reflexión sobre la libertad de pensamiento, acción y decisión, y su papel en la sociedad.

Con este encuentro, la Universidad de la Libertad abre un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentan la libertad en México y el resto del continente, así como sobre la importancia de defender los derechos y las condiciones que permiten a las personas pensar, decidir y vivir sin imposiciones.