Fosa común con miles de cuerpos. Día 58 de invasión de Rusia a Ucrania

El alcalde de la ciudad de Mariupol, en Ucrania Vadym Boychenko, acusó a Rusia y denunció la existencia de una gran fosa común en la que han podido ser enterradas entre 3,000 y 9,000 cadáveres y mostró imágenes tomadas desde un satélite por la empresa tecnológica Maxar como prueba de ello.

Señaló el parecido de la fosa común con las que se encontraron en Bucha, cerca de Kiev, en las que aparecieron cientos de cadáveres enterrados tras la retirada de las tropas rusas.

Los rusos "cavaron nuevas trincheras y las llenaron de cadáveres a diario durante todo el mes de abril”.

Boychenko sostuvo que "el mayor crimen de guerra del siglo XXI se ha cometido en Mariupol. Este es el nuevo Babyn Yar. Hitler luego mató a judíos, gitanos romaníes y eslavos. Y ahora (el presidente de Rusia Vladimir) Putin está destruyendo a los ucranianos".

El Comando Operativo en el sur de Ucrania ha informado de enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas en los alrededores de Mikolaiv y Jersón. "El enemigo continúa buscando formas de avanzar al oeste de las líneas defensivas ocupadas”.

El papa Francisco no viajará a Ucrania

El papa Francisco renunció a viajar a la capital ucraniana, Kiev, tal y como barajaba como señal contra la guerra, ni se reunirá con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, a pesar de la "muy buena" relación que mantiene con él

El pontífice así lo confirma en una entrevista al periódico La Nación y en la que, preguntado por la razón por la que no llegó a viajar a Ucrania, afirmó que no puede "hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, que son el fin de la guerra, una tregua o, al menos, un corredor humanitario".

Alemania seguirá enviando armas a Ucrania.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha mostrado el compromiso del país a seguir enviando armas a la antigua república soviética, si bien ha considerado que hay que evitar una "confrontación militar directa" con una potencia nuclear como Rusia.

EEUU no mandará a un "solo soldado a Ucrania para empezar una Tercera Guerra Mundial"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tildado nuevamente de "carnicero" a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania, si bien ha recalcado que Washington "no mandará a un solo soldado a Ucrania a empezar la Tercera Guerra Mundial".

Los prorrusas de Lugansk aseguraron hoy que controlan hasta el 90% del territorio de la autoproclamada república popular, según el portavoz de las milicias separatistas, Iván Filiponenko.

Un defensor ucraniano que está en la acería de Azovstal, la última parte de Mariúpol que no está bajo control ruso, dijo que gran parte de la instalación está destruida y que hay muertos y heridos.

Crímenes de guerra en Ucrania

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ve "evidencias crecientes" de crímenes de guerra en Ucrania, donde "las fuerzas armadas rusas han bombardeado indiscriminadamente áreas pobladas, asesinando civiles y destruyendo hospitales, escuelas" y otras infraestructuras no militares.

En las ocho semanas de conflicto "la ley humanitaria internacional no sólo ha sido ignorada sino totalmente abandonada", señaló en un comunicado la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet.

Emmanuel Macron, aseguró este viernes que Europa debe seguir hablando con el presidente ruso, Vladímir Putin, y debe implicarse en la preparación y negociación de un alto el fuego en Ucrania.

El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE) , Josep Borrell, asegura que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no quiere una tregua en Ucrania y que el objetivo europeo es "impedir que Moscú tome el control del país" y "empujar al agresor a sus fronteras".

