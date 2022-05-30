Encuentran nuevas fosas en Mariupol, estiman hasta 22 mil cadáveres

El alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, ha asegurado que se están encontrando nuevas fosas comunes en la ciudad y ha estimado en unos 22,000 el número de cadáveres tras el paso de las fuerzas rusas, aunque estas cifras son susceptibles de aumentar "significativamente, estos hechos demuestran que las consecuencias del crimen racista son mucho peores”.

Otro periodista asesinado en Ucrania

Los esfuerzos para evacuar a los civiles en la región de Luhansk, en el este de Ucrania, han sido suspendidos este lunes después de que un transporte blindado fuera alcanzado por la metralla de un proyectil ruso, matando a un periodista francés, tal y como ha confirmado el gobernador regional, Serhiy Gaidai.

El gobernador ha proporcionado una fotografía de una acreditación de prensa que identificaba al periodista.

La presidenta de Hungría, Katalin Novák, ha exigido que se abra una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania en el marco de la guerra iniciada a finales del mes de febrero.

Novak ha intervenido este fin de semana en un programa benéfico en favor de Ucrania y por el fin de la guerra en el que también han participado representantes de Albania, Letonia, Austria, Eslovenia, Macedonia del Norte o Reino Unido.

El papa Francisco ha condenado nuevamente la guerra

El Papa Francisco ha condenado nuevamente la guerra al denunciar que las armas solo "producen muerte" y que los conflictos nunca son "la solución a un problema" sino más bien "una derrota", al tiempo que ha alertado de que la paz está "amenazada en muchas partes del mundo".

"Al pensar en tantos conflictos y extremismos peligrosos, que ponen en peligro la seguridad de todos, hay que tener en cuenta que a menudo el mayor factor de riesgo es representado por la pobreza material, educativa y espiritual, que se convierte en un caldo de cultivo para el odio, la ira, la frustración y el radicalismo", ha expresado el Papa en una audiencia en el Vaticano con la organización judía B'nai B'rith International.

París hará todo lo posible para lograr la paz.

La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, ha subrayado este lunes desde Ucrania, que París "hará todo lo posible para lograr la paz", después de convertirse en la funcionaria francesa de más nivel en viajar al país europeo desde el inicio de la invasión rusa, desencadenada el 24 de febrero.

"Las fuerzas rusas se están reagrupando para reanudar el ataque en dirección a la región de Sloviansk, a la vez que intentan rodear Sievierodonetsk", ha indicado este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa ruso.

El viceprimer ministro de Rusia Andréi Beloúsov abordó con la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) la exportación de alimentos y fertilizantes rusos para estabilizar la situación en el mercado mundial.

Este lunes Belousov se reunió con la secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Greenspan, que se encuentra en Moscú en una misión especial en nombre del máximo responsable de la ONU, António Guterres, según la agencia oficial TASS.

40 años de España y la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido este lunes la contribución de España a la Alianza Atlántica durante las últimas cuatro décadas y también para los desafíos del futuro y una "creciente competición global" en la que, ha resaltado, la unidad de los 'aliados' es su "fortaleza".

