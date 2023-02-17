Hallan fósil mejor preservado del mundo cachalote prehistórico en Perú

Los restos del antiguo fósil marino fueron descubiertos en el desierto de Ocucaje, en Perú y se encuentran en un excelente estado de preservación. El estudio indica que el cachalote prehistórico era más comun de lo que se creía.

El cráneo fosilizado de un cachalote prehistórico hallado en Perú ha estado "preservado intacto por siete millones de años" y constituye el mejor de su tipo, según los científicos, que presentaron el ejemplar durante el pasado miércoles (15.02.2023).

El fósil mejor preservado del mundo

"Este es el fósil mejor preservado del mundo, no hay ninguno que se le compare en calidad", aseguró Aldo Benites-Palomino, un paleontólogo peruano jefe del equipo de especialistas que dio con los restos en el desierto de Ocucaje, a unos 350 km al sur de la capital peruana, y a 40 km al oeste de las costas frente al océano Pacífico.

"Normalmente se consiguen fragmentos de dientes o de la mandíbula", pero en este caso se descubrió "el cráneo entero con huesos de los oídos, más dos vértebras articulares", explicó Benites-Palomino.

El espécimen, hasta ahora conocido como el cachalote macroraptor de Ocucaje, proviene del Mioceno tardío y fue descubierto por el paleontólogo Mario Urbina, parte del grupo científico dirigido por Benites-Palomino.

El hallazgo del cachalote prehistórico se hizo en 2020

El hallazgo se hizo en 2020 pero "hasta el año pasado hemos estado trabajando entre prepararlo y poder tenerlo listo para esta exhibición", dijo el científico.

El fósil de aproximadamente 1.30 metros de largo corresponde a un adulto

El fósil, de aproximadamente 1.30 metros de largo, corresponde a un adulto "caracterizado por la presencia de dientes funcionales en el maxilar y la mandíbula".

Era un depredador de tamaño mediano

Se calcula que la longitud total del animal estaría entre los 5 y 5.5 metros de largo, siendo considerado un depredador de tamaño mediano. Los hallazgos indican que este tipo de ballenas en el pasado eran mucho más comunes que en la actualidad.

Benites-Palomino, que estudia los cachalotes desde su adolescencia y es candidato a doctor por la Universidad de Zúrich, en Suiza, apunta que "es el primer depredador de tamaño medio que tenemos. Normalmente por su tamaño debió haber sido la combinación perfecta de poder con maniobrabilidad y agilidad".

Se alimentaba de calamares o pulpos

Los investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima detallan que a diferencia de otros cachalotes que predominantemente se alimentaban de calamares o pulpos, "este animal consumiría presas mayores como peces oceánicos, pingüinos e, incluso, pequeños mamíferos marinos".

El cachalote macro raptor de Ocucaje contaba con "su gran nariz, especializada en la emisión de ondas sonoras muy potentes, usada para aturdir y cazar a su presa", agregaron los expertos.

El cráneo de cachalote de Ocucaje posee mordidas dejadas por tiburones, un patrón que ya se había registrado en otras piezas, lo cual permite interpretar el acto como un evento de carroñero. Las penetraciones son profundas para que el peso sea liviano, causando que los cadáveres floten y sean alimento.

Aldo Benites explica que con la recuperación y conservación de fósiles se puede conocer las consecuencias que deja el cambio climático. "Nosotros podemos ver los cambios en el mar muy rápidamente. Sucede que, en las capas donde se encuentran los fósiles, son como libros apilados en una biblioteca. Por ejemplo, puedes encontrar ceniza volcánica. Sabes que hubo una explosión o terremoto debajo del océano, que hubo un evento de extinción".