Publican fotografías previas a la coronación de Carlos III

El Palacio de Buckingham publicó tres nuevas fotografías del Carlos III y la reina consorte Camila antes de la coronación del monarca el 6 de mayo.

Las imágenes fueron tomadas en el palacio en marzo por el fotógrafo de sociedad Hugo Burnand, quien fue fotógrafo oficial de las bodas de Charles y Camila Parker-Bowles en 2005 y del príncipe Guillermo y Catalina Middleton en 2011.

Carlos y Camila aparecen en las fotografías sentados frente a un retrato oficial del rey Jorge V, quien reinó desde 1910 hasta 1936 y fue el bisabuelo de Carlos.

La publicación de las fotografías forma parte de la serie de eventos del palacio antes de la coronación en la Abadía de Westminster en Londres.

En las calles de Londres ya se empeiza a sentir un ánimo festivo, con miles de banderas británicas ondeando por doquier, además de que las ventas de souvenirs están a la orden del día.

Los alrededores del Palacio de Buckingham, uno de los escenarios más importantes de la coronación, han sido rodeados con vallas, además de que ya se han colocado cientos de gradas y estructuras para aquellos que deseen ver el cortejo real antes y después de que Carlos y Camilla sean ungidos y coronados como rey y reina.

Los monumentos que están cercanos al palacio están recibiendo mantenimiento y limpieza; todo para que el lugar luzca en su máximo esplendor.

A una semana de este gran evento, en Reino Unido se están dando los últimos toques a la ceremonia, la cual será uno de los sucesos más vistos en la historia moderna.

Actividades previas a la coronación de Carlos III

Para celebrar la próxima coronación del rey Carlos III de Reino Unido, Legoland Windsor Resort ha creado dos nuevas escenas que representan el evento, con versiones Lego del monarca y Camila, la reina consorte.

No solo juguetes, pues para celebrar el gran evento, n equipo de escultores chocolateros se dio a la tarea de crear un busto de chocolate con la cara del próximo monarca del Reino Unido.

El mundo digital no se quedó atras, ya que también se anunció la creación de un emoji de la corona para acompañar los mensajes en Twitter. relativos a la coronación de Carlos III el próximo 6 de mayo.