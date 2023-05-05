¿Qué tanto poder tiene el Rey Carlos III y a cuánto asciende su fortuna?

A pesar de que Carlos III es el rey de Reino Unido, él no es el hombre más rico ni el más poderoso de la nación, incluso tampoco aparece en la lista de los 10 reyes con más fortuna en el mundo.

Tampoco tiene tanto poder debido a que su papel en Reino Unido como jefe de estado es prácticamente simbólico y ceremonial, ya que él no puede tomar decisiones sobre el rumbo del país, ya que se rige por una monarquía parlamentaria.

El rey Carlos III se reúne cada semana con el Primer Ministro para que lo tenga al tanto de lo que pasa en el país, pero no se tiene registro de lo que ocurre en esas reuniones, es decir no sabe de qué hablan con exactitud.

🇬🇧 Preparations are well underway for the #Coronation !



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Entre las funciones del rey está dar inicio a la apertura del parlamento británico, nombrar formalmente al gobierno elegido en votaciones y firmar las leyes que se aprobaron por los parlamentarios.

También es el encargado de recibir a los jefes de estado, altos comisionados y a otros reyes que visitan Reino Unido.

¿Por qué el rey Carlos III no es el más rico de Reino Unido?

Aunque la fortuna de Carlos III está valuada en varios millones de euros, además de ser dueño de terrenos, propiedades, vehículos, artes y joyas, no es el hombre más rico de Reino Unido, ni el rey con más fortuna.

En Londres hay un hombre que tiene más dinero que el rey, se trata de Jim Ratcliffe un empresario e ingeniero químico británico que tiene una fortuna de 23 mil 500 millones de euros. superando por mucho la del Rey Carlos III.

Entre los primeros reyes más ricos del mundo, tampoco se encuentra el nombre del británico, a pesar de que Charles tiene una fortuna mayor que la de su madre, la reina Isabel II.

Their Majesties will travel in the Gold State Coach, which was commissioned in 1760 and was first used by King George III to travel to the State Opening of Parliament in 1762, and has been used at every Coronation since that of William IV in 1831.



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El rey con mayor fortuna en el mundo es Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, de Tailandia, que cuenta con 27 mil millones de euros, de acuerdo con la revista Forbes. En segundo lugar se encuentra el sultán Hassanal Bolkiah de Brunéi, con una riqueza equivalente a 18 millones de euros.

¿De cuánto es la fortuna del rey Carlos III?

Tras recibir la herencia de su madre la reina Isabel III, la fortuna de Charles aumentó a 2.060 millones de dólares, muy por debajo del hombre más rico de Reino Unido y del multimillonario rey de Tailandia.

Según el periódico The Guardian, el rey Carlos heredó el castillo de Balmoral, valuado en 90 millones de euros; los terrenos de Sandringham, con valor de 250 millones de libras, entre otras cosas de valor.

