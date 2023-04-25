Carlos III y Camila Parker, la historia de un romance prohibido

El amor entre Carlos III y Camila Parker ha sido muy controversial desde el inicio. Con el nuevo cargo del primogénito de la reina Isabel y el nombramiento de Camila Parker como reina consorte, los rumores y dudas han revivido.

El romance secreto salió a la luz cuando él aun estaba casado con Lady Di, tan reconocida y aprobada por la sociedad. El hecho fue criticado tanto por ciudadanos como por la realeza, hizo que Carlos perdiera simpatizantes y Camila fuera vista con desaprobación.

¿Cómo se conocieron Camila y Carlos?

Camila y Carlos se conocieron en un evento deportivo de polo en 1970, cuando él tenía 22 años. Desde ahí sintieron atracción el uno por el otro, Empezaron a salir, pero su romance fue breve ya que el príncipe se vio obligado a hacer su servicio militar en otro país.

Aunque los dos siguieron siendo amigos, Camila se casó al poco tiempo con Andrew Parker Bowles y tuvieron dos hijos.

Sin embargo, el príncipe Carlos nunca se alejó y en 1975 Camila le pidió que fuera padrino de su hijo Tom. Aunque los dos seguían siendo bastante cercanos, sus vidas se separaron por un tiempo cuando Carlos conoció a Lady Di.

¿Por qué Carlos de Inglaterra se casó con Diana y no con Camila Bowles?

Carlos y Diana se conocieron en 1977 en Althorp House, una propiedad de la familia real. Carlos en ese momento salía con la hermana mayor de Diana, Sarah. Un año después Carlos termina la relación con Sarah y en 1980 Carlos y Diana se vuelven más cercanos y más adelante hacen oficial su relación.

En 1981 Carlos le propone matrimonio a Diana en el castillo de Windsor. Ella dijo que sí y para ese momento, se decía que la pareja solo había salido una docena de veces. Sin embargo, Diana provenía de buena familia y también se especuló que por eso la realeza británica aprobó y apresuró esa relación.

Lady Di|Getty Images

La vida color de rosa no duró mucho tiempo, pues se sospechó que Carlos mantenía un romance secreto con Camila. Carlos llegó a admitir que cometió adulterio pero todos mantuvieron las declaraciones en secreto.

El 1995 Camila decidió divorciarse de su esposo. Muchas fuentes especulan que esto provocó que el príncipe tomara la decisión de dejar a Diana ya que, la pareja se divorció un año después, en 1996.

Un año después Lady Di muere en un trágico accidente y sin dejar pasar mucho tiempo, Carlos y Camila decidieron hacer su primera aparición oficial en una fiesta en Londres y para el 2002 ya era muy evidente que los dos eran una pareja sólida, lo cual llevó a que se comprometieran.

¿Cómo fue la boda de Carlos y Camila?

Carlos le dio a Camila Parker un anillo que era una reliquia de la familia real que supuestamente le regalaron a la mamá de la reina Isabel II. Las cosas no estaban saliendo como la pareja había planeado desde el comienzo, de hecho no solo aún soportaban titulares del tipo "Qué habría dicho Diana", sino que tuvieron que cambiar la fecha del enlace de un día para otro por la muerte de Juan Pablo II. Tras posponer su unión 24 horas, la pareja se casó en 2005, 35 años después de conocerse. Se unieron en una ceremonia civil en Windsor Guildhall y otra de carácter religioso en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. La boda fue sencilla, con solo 28 invitados.

¿Cuántos años se llevan Carlos y Camila?

El matrimonio ha resistido 18 años. Tras el ascenso de Carlos III de 74 años, su esposa Camila de 75 años ahora es la reina consorte de Reino Unido gracias a la disposición de Isabel II. La reina dijo que esperaba que la duquesa de Cornualles fuera conocida como reina consorte cuando el príncipe Carlos asumiera el trono.

