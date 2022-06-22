Tropas rusas ejecutan al fotógrafo Maksim Levin en Ucrania: informe

El fotógrafo ucraniano Maksim Levin fue "ejecutado a sangre fría" junto con su amigo Oleksiy Chernyshov por las fuerzas rusas, el 13 de marzo al norte de Kiev, declaró Reporteros sin Fronteras (RSF) en un informe de 16 páginas que fue publicado el miércoles 22 de junio.

"Las pruebas contra las fuerzas rusas son abrumadoras", declaró la organización de defensa de la libertad de prensa en la introducción del informe, publicado en su página web.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las conclusiones del informe. El Ministerio de Defensa ruso no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Del 24 de mayo al 3 de junio, RSF reunió y examinó pruebas. Estas incluyeron las que estaban en el lugar de los hechos, que incluían balas y el coche quemado del fotógrafo, así como las fotos tomadas de los cuerpos de Levin y Chernyshov cuando fueron descubiertos el 1 de abril.

El informe dice que la posición del cuerpo de Chernyshov y otras pruebas indican que puede haber sido quemado vivo y que Levin fue probablemente asesinado por uno o dos disparos a corta distancia. El informe dice que una foto del cadáver del fotógrafo muestra tres impactos de bala visibles.

Los fiscales ucranianos afirman que Levin fue asesinado por dos disparos de armas ligeras efectuados por miembros de las fuerzas armadas rusas. Reuters no pudo verificar de forma independiente esta información.

Levin desapareció el 13 de marzo, día en que RSF dice que fue ejecutado.

Reuters contributor Maksim Levin killed covering Ukraine war #Photographer #photo https://t.co/3wBN6KqbPJ — John Jeremiah U.S. Veteran & Author (@CentralParkCats) May 2, 2022

¿Quién era Maksim Levin?

Maksim Levin nació el 7 de julio de 1981 en Boyarka, Óblast de Kiev, Ucrania. Estaba casado y tenía cuatro hijos.

Levin era un director de documentales, fotógrafo y había contribuido ocasionalmente a la cobertura de Reuters sobre Ucrania desde 2013. Trabajó con Associated Press, BBC, Hromadske y TRT World.

También proporcionó fotografías para organizaciones humanitarias internacionales, incluidas UNICEF y la Organización Mundial de la Salud.

John Pullman, editor gerente global de Reuters para imágenes, dijo de Levin en abril: "Su muerte es una enorme pérdida para el mundo del periodismo. Nuestros pensamientos están con su familia en este difícil momento".