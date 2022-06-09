Rusia condena a muerte a dos británicos por luchar con Ucrania

El ejército de Rusia capturó a dos hombres británicos y un marroquí mientras luchaban para apoyar a Ucrania, por lo que fueron condenados a muerte por un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD).

Un tribunal de Rusia declaró culpables a los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner, así como el marroquí Brahim Saadoun de realizar “actividades mercenarias y cometer acciones destinadas a tomar el poder y derrocar el orden constitucional”.

Sin embargo, el abogado de los tres hombres detenidos indicó que apelará la decisión del tribunal de Rusia, con la intención de que queden libres.

Previo al veredicto de Rusia, el tribunal compartió un video en el que los dos hombres británicos se declararon culpables de cargos relacionados con armas y explosivos, así como acciones destinadas a tomar el poder.

"La evidencia presentada por la fiscalía en este caso permitió que el tribunal emitiera un veredicto de culpabilidad, sin mencionar el hecho de que todos los acusados, sin excepción, se declararon culpables de todos los cargos", dijo el juez Alexander Nikulin a los periodistas en el tribunal.

|Reuters

El juez también indicó que el tribunal dictó sentencia basado en las normas y reglas prescritas, además del “inquebrantable principio de justicia”, por lo que se tomó la decisión de sentenciar a muerte a los británicos y al marroquí.

Los ciudadanos británicos Aslin y Pinner fueron capturados por las fuerzas respaldadas por Rusia en Mariupol en abril, durante una amarga lucha por el control de la ciudad.

El marroquí Saadoun se rindió en marzo mientras luchaba en un pequeño pueblo entre Mariupol y la capital regional de Donetsk.

Tras su detención, los tres hombres fueron retenidos en una jaula, custodiados por soldados de Rusia que mantuvieron todo el tiempo el rostro cubierto.

El apresurado juicio se llevó a cabo en gran parte a puerta cerrada y la información sobre los procedimientos se entregó a agencias de medios estatales de Rusia seleccionadas .

Reino Unido se pronuncia por sentencia de Rusia contra dos británicos

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, dijo el país está preocupado por la decisión de Rusia, y añadió que “hemos dicho continuamente que los prisioneros de guerra no deberían ser explotados con fines políticos”.

El portavoz de Johnson dijo que, según las Convenciones de Ginebra, los prisioneros de guerra tienen derecho a la inmunidad de los combatientes y no deben ser procesados por participar en las hostilidades.

