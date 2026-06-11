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Inauguración del Mundial 2026: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS la transmisión de la ceremonia HOY y el show de Shakira del jueves 11 de junio con Los Ángeles Azules, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández y más; cobertura online, en línea y por internet en TV Azteca con horario

EN VIVO: La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó. Sigue el minuto a minuto de la ceremonia de inauguración y no te pierdas el show de Shakira, Belinda y más por Azteca 7.

2026 FIFA World Cup Pop-Up Store Opens In Hangzhou
HANGZHOU, CHINA - JUNE 04: A pop-up store featuring the 2026 FIFA World Cup logo stands by the Qiantang River on June 4, 2026 in Hangzhou, Zhejiang Province of China. The store showcases themes related to the upcoming tournament co-hosted by the United States, Mexico and Canada. (Photo by Long Wei/VCG via Getty Images)|VCG/VCG via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

¡Al fin! Tras cuatro largos años de espera, México se convierte en sede del torneo más importante del mundo del fútbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En Azteca 7 te llevamos la cobertura del evento a donde quiera que estés. ¿Lo mejor? ¡Es gratis y completamente en vivo! Sigue el minuto a minuto de la ceremonia de inauguración con nuestro LiveBlog, donde encontrarás una narración en directo y las mejores reacciones.

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Día y hora de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo la mañana de este jueves, 11 de junio, en punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México). El evento contará con las presentaciones de grandes celebridades, incluidas Shakira, Belinda, J Balvi y Alejandro Fernández, por mencionar algunos.

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¿Dónde será la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este año, los países sede de la justa veraniega son México, Estados Unidos y Canadá. La ceremonia de inauguración de este jueves se celebrará en el renovado Estadio Ciudad de México, al sur de la capital. Estados Unidos y Canadá contarán con su propia inauguración el día de mañana, 12 de junio.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde ver la inauguración del torneo?

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá seguirse completamente gratis y en vivo por el canal de TV de Azteca 7.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial en Internet?

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la podrás ver totalmente gratis y en vivo por internet gracias a la transmisión transmisión en el sitio web de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo.

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