"¡Entiendo que quieran que esté vivo!”, Jean Aguilera recuerda a Juan Gabriel y reacciona a los rumores de que ' no murió'

Recordamos el natalicio 76 de Juan Gabriel y, en exclusiva para Venga La Alegría, Jean Aguilera compartió cómo conmemora la emotiva fecha. ¿Los hijos de Juan Gabriel aún se mantienen en contacto? Esto nos compartió el hijo del ‘Divo de Juárez’, quien también aclaró si visita las cenizas del fallecido cantante y no dejó de reaccionar ante los rumores de que Juan Gabriel no murió.