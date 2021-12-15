Escándalo en Francia tras fatal accidente de taxi Model 3 de Tesla

Fatal accidente de taxi en París que involucró a un vehículo Model 3 de Tesla, ha provocado un escándalo en toda Francia. La compañía liderada por Elon Musk, señaló que no hay indicios de una falla técnica en su auto, pero aún no está claro si estaba en el modo de piloto automático al momento del siniestro.

Tesla niega falla técnica en taxi accidentado en París

Tesla le reportó a las autoridades francesas que no hay indicios sobre que una falla técnica pueda haber provocado el fatal accidente de taxi registrado en las calles de París que involucró a un Model 3.

Gabriel Attal, portavoz del gobierno de Francia:

Hemos estado en contacto, por supuesto, con la gerencia de Tesla y nos dicen que no hay ningún problema técnico que destacar en sus vehículos.

Escándalo en #Francia tras fatal accidente de taxi en París que involucró a un #Model3 de @Tesla. La compañía liderada por @ElonMusk, dijo que no hay indicios de una falla técnica en su auto. Aún no está claro si estaba en el modo de piloto automático. pic.twitter.com/vvXUJohdhx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 15, 2021

Gobierno francés espera resultado de la investigación judicial en curso

Jean-Baptiste Djebbari, ministro de Transporte de Francia, le dijo a la radio RMC, que habló con el presidente ejecutivo de Tesla Europa, quien le informó sobre que no hubo alertas de seguridad en el Model 3 involucrado en el accidente de taxi y agregó que la compañía liderada por Elon Musk, recopila datos detallados de los sensores y cámaras de sus vehículos por lo que les proporcionó los datos técnicos relevantes a los investigadores.

Mientras tanto, la compañía de taxis parisina G7, suspendió el uso de los 37 autos Model 3 de Tesla que se encuentran en su flotilla, luego del accidente de taxi ocurrido el pasado sábado (11 de diciembre de 2021) que involucró a uno de sus conductores y en el que falleció una persona y que dejó a otras 20 lesionadas, tres de ellas de gravedad.

Yann Ricordel, vicepresidente ejecutivo de la compañía G7, señaló que el accidente de taxi ocurrió mientras un taxista fuera de servicio llevaba a su familia a un restaurante, agregó que el conductor trató de frenar en un semáforo en rojo pero que el auto aceleró.

Accident à Paris : au total, 20 personnes ont été blessées dans le drame, dont 7 en urgence absolue. Une Tesla a fauché un cycliste, percuté un autre véhicule et un conteneur à verre, dont les éclats ont blessé des passants, dans le 13ᵉ arrondissement (Le Parisien). pic.twitter.com/ki1JdHiWxK — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 12, 2021

Fatal accidente de taxi en París que involucró a un Model 3 de Tesla

La agencia Reuters señaló que una fuente policial les reportó que el Model 3 de Tesla se había detenido en un semáforo en rojo pero que súbitamente aceleró, golpeando y arrastrando a un ciclista que más tarde perdió la vida.

Conforme a la fuente policial que citó la versión del chofer, testigos y video vigilancia; el conductor de la unidad intentó detener el vehículo por lo que se dirigió hacia algunos obstáculos circundantes, incluidos varios contenedores de basura, por lo que provocó más daños.

كاميرا مطعم ترصد الحادثة المميتة لسيارة تسلا التي خرجت عن السيطرة في العاصمة الفرنسية باريس مساء السبت، وتسببت في مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين pic.twitter.com/gm4SU71Ld7 — TRT عربي (@TRTArabi) December 15, 2021

En tela de juicio el piloto automático de Tesla

Aún no está claro si el taxi Model 3 de Tesla estaba en el modo de piloto automático, que se encarga de algunas de las tareas de manejo. Cabe señalar que el conductor del taxi dio negativo en una prueba de alcohol.

Una fuente judicial señaló que se abrió una investigación por homicidio involuntario de parte del conductor involucrado en el accidente de taxi.