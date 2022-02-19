Francia, Alemania y Austria piden a sus ciudadanos abandonar Ucrania

Alemania, Austria y Francia exhortaron a sus ciudadanos a abandonar Ucrania, luego del aumento de las tensiones tras el refuerzo militar de Rusia.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Francia aconsejó a sus ciudadanos que viven en regiones de Ucrania como: Kharkiv, Luhansk, Donetsk y Dnipro, que se vayan de inmediato de dicho país.

“También se recomienda a todos los ciudadanos franceses que no están en Ucrania por razones de peso que abandonen el país sin demora”, dice el comunicado.

La declaración también aconsejó a los ciudadanos franceses irse si no tienen negocios urgentes en Ucrania y posponer todos los viajes a dicho país.

#Ukraine - Das Auswärtige Amt fordert Deutsche dringend auf, das Land jetzt zu verlassen. Weitere Infos: https://t.co/jJlhnUHCVl — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 19, 2022

Alemania y Austria piden a ciudadanos salir urgentemente de Ucrania

Según un comunicado en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, se les llamó a sus ciudadanos que abandonaran inmediatamente Ucrania.

“Las tensiones entre Rusia y Ucrania, han seguido aumentando en medio de la presencia masiva y los movimientos de las unidades militares rusas cerca de las fronteras de Ucrania”. “Un conflicto militar es posible en cualquier momento”, ha hecho saber el Ministerio.

Por su parte, un portavoz de la aerolínea de Alemania Lufthansa, suspenderá los vuelos regulares a Kiev y Odessa, Ucrania, a partir del lunes y hasta finales de febrero. La compañía seguirá operando vuelos a la ciudad de Lviv, en el oeste del país.

El pasado 12 de febrero, Alemania se sumó a Reino Unido y Estados Unidos para solicitar a sus ciudadanos abandonar Ucrania ante una posible intervención militar de Rusia.

Sin embargo, este 19 de febrero, llamó a sus ciudadanos a salir urgentemente de Ucrania, “Se insta a los ciudadanos alemanes a abandonar el país ahora”.

Achtung❗️Reisewarnung f. die #Ukraine. Alle Österreicher:innen werden dringend aufgerufen, das Land mit Ausnahme der westlichen Gebiete unverzüglich zu verlassen. In konsularischen Notsituationen unterstützt die Österreichische Botschaft Kiew vor Ort!



➡️ https://t.co/o7fYqBE9NL pic.twitter.com/M4mlTqqBAO — MFA Austria (@MFA_Austria) February 19, 2022

En cuanto al gobierno de Austria, este emitió una advertencia contra viajes a Ucrania y ha instado a los austríacos que allí se encuentran a abandonar "de inmediato" ese país.

"Se pide urgentemente a todos los austríacos que abandonen inmediatamente el país (Ucrania), a excepción de las regiones occidentales", señala el Ministerio de Exteriores de Austria en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, México recomendó evitar viajar a Ucrania por riesgo a quedar varados.

