México recomienda evitar viajar a Ucrania por riesgo a quedar varados

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomendó a los turistas de México no viajar con destino a Ucrania, por el riesgo de quedar detenidos en dicho país.

A través de su página oficial, la embajada de México en Ucrania recalcó que los connacionales deberán mantenerse informados y valorar su presencia en dicho país.

“A la luz de la reducción de la conectividad aérea en Ucrania, se invita a las personas mexicanas que visiten Ucrania por turismo o negocios a evitar viajar a ese país en este momento, ante el creciente riesgo de quedar varados”, se lee en la alerta de la SRE.

Asimismo, sugirieron a la comunidad mexicana que reside en Ucrania a tomar las rutas comerciales aún disponibles si su deseo es abandonar el país.

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México pide mantenerse informados sobre estatus de Ucrania

La embajada de México en Ucrania también pidió a sus connacionales mantenerse informados sobre el estatus de operaciones de las líneas aéreas que dan servicio a dicho país.

De la misma manera, sugirieron seguir oportunamente las instrucciones de las autoridades ucranianas y siempre llevar una copia de tu pasaporte mexicano y una identificación oficial con fotografía, así como conservar una copia electrónica de los mismos.

Además, recordaron que cuando una persona de México viaja al extranjero, a cualquier país, o si reside fuera del territorio mexicano, es altamente recomendable que se incluya o actualicen sus datos en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME).

Ante esto, recomendaron utilizar Internet Explorer actualizado para poder llenar el formulario correspondiente en: https://sirme.sre.gob.mx ya que esto permite a la SRE brindar información oportuna y localizar a los connacionales en caso de emergencia.

La secretaría recalcó que en caso de requerir asistencia o protección consular inmediata, los connacionales deberán ponerse en contacto con la Embajada de México en Ucrania.

Por esa razón la SRE dejó sus datos de contacto como su teléfono de emergencias: 0 952811171 y 00 380 952811171; teléfono de área de protección: 00 380 952811171 y dirección: Klovsky Uzviz 7, piso 15, oficina 23. Kyiv, Ucrania. 01021.

El 12 de febrero, se reportó que Alemania pidió a sus ciudadanos abandonar Ucrania ante la creciente tensión con Rusia.

Ante dicha tensión, Biden le dijo al presidente de Rusia que tendrá “costos rápidos y severos” si invade Ucrania.