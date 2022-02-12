Alemania pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania

Alemania se suma a Reino Unido y Estados Unidos y solicita a sus ciudadanos abandonar Ucrania ante una posible intervención militar de Rusia.

Alemania es el tercer país que aconseja a sus ciudadanos salir de Ucrania antes de que comience una posible guerra y se le dificulte a sus connacionales abandonar el país ex soviético.

A través de un comunicado, el gobierno alemán explicó que las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentaron en los últimos días, en medio de la presencia masiva y los movimientos de las unidades militares rusas cerca de la frontera ucraniana, por que dijo “no se puede descartar un conflicto militar”.

En ese sentido, Alemania pidió a sus ciudadanos salir lo antes posible si su presencia en el país ex soviético no es indispensable, para evitar quedarse en medio del fuego cruzado en caso de que se desate una guerra.

#Ukraine - Anpassung der Reise- und Sicherheitshinweise: Das Auswärtige Amt spricht eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen. Details hier: https://t.co/jJlhnUHCVl — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022

“Si actualmente se encuentra en Ucrania, verifique si su presencia es obligatoria. Si no, vete con poca antelación”.

Alemania aconsejó a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania, permanecer pendientes de los medios de comunicación locales e internacionales y estar atento de los anuncios del gobierno local.

También pidió a los alemanes registrarse en la lista de prevención de crisis del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, y en caso de emergencia podrán comunicarse a la embajada en Kiev.

EU y Reino Unidos solicitaron a sus ciudadanos dejar Ucrania

Estados Unidos fue el primer país en pedir a sus ciudadanos abandonar Ucrania ante el aumento de las tensiones con Rusia, por lo que, Joe Biden solicitó a los estadounidenses salir de Ucrania en las 24 a 48 horas después de su mensaje.

Añadió que el gobierno de Estados Unidos no enviará a sus tropas para sacar a sus connacionales, porque indicó que de hacerlo podría desatar una “guerra mundial”.

Al día siguiente, Reino Unido también exhortó a los británicos abandonar Ucrania por sus propios medios, mientras todavía había vuelos comerciales para salir del país antes de que iniciara un ataque por parte de Rusia.

