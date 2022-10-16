Francia: miles protestan en París por el alza de los precios

Miles de personas salieron a las calles de París el domingo (16 de octubre) para protestar contra el alza de los precios, ya que semanas de huelgas por salarios más altos en las refinerías de petróleo impulsaron las demandas de una huelga general en Francia.

El líder del partido de extrema izquierda La France Insoumise (Francia Indómita), Jean-Luc Melenchon, marchó junto a la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año, Annie Ernaux. Llamó a una huelga general para el martes 18 de octubre.

Melenchon siguió los pasos de cuatro sindicatos, pero no el más grande de Francia, el moderado Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que convocó huelgas y protestas el martes por aumentos salariales.

Los cuatro sindicatos también convocaron a las protestas para ayudar a proteger el derecho a la huelga, luego de que el gobierno ordenara la requisición de algunos trabajadores de refinerías de petróleo, medida que los sindicatos consideraron una violación de sus derechos constitucionales.

“Tenemos muchas razones para estar hoy aquí. Y un gobierno que no nos escucha, que sigue favoreciendo a la misma (gente) y que pide esfuerzo a la misma gente. En algún momento esto tiene que parar, ", dijo la manifestante Natalie Meriau.

“Los precios de la energía se están disparando, el precio de los alimentos se está disparando. Nunca saldremos de esto a este ritmo”, dijo otro manifestante, Michael, sobre el alza de los precios en Francia.

La marcha siguió a un llamado de la coalición parlamentaria Nueva Unión Popular Ecologista y Social (NUPES), que espera pasar la página sobre las acusaciones de violencia doméstica que recientemente han perseguido a miembros de alto rango.

El ministro de Presupuesto, Gabriel Attal, dijo que la coalición de izquierda estaba tratando de explotar la situación actual, marcada por huelgas en curso en las plantas nucleares de la empresa de servicios públicos como Électricité de France (EDF) y en las refinerías de petróleo de Francia.