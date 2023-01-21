En Francia mujeres protestan por reforma de pensiones de Macron

La enfermera francesa Maryse López dice que las mujeres reciben un trato injusto en la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron porque toman una licencia parental más prolongada y trabajan a tiempo parcial con mayor frecuencia.

Macron quiere aumentar la edad de jubilación en dos años a 64 para mantener el sistema de pensiones fuera del rojo. Como edulcorante, ha ofrecido una pensión mínima garantizada de 1.200 euros al mes tras realizar una carrera completa a tiempo completo.

Pero López, quien salió a las calles de París el jueves (19 de enero) como parte de una huelga nacional, dice que aumentar la edad de jubilación y la cantidad de años que los trabajadores primero deben pagar en el sistema hará que sea aún más difícil para las mujeres calificar. por una pensión completa.

En su opinión y en la de algunos expertos sociales, la reforma la dejaría con una pensión inferior a la de los hombres, lo que agravaría las desigualdades laborales existentes.

Como muchas mujeres, la carrera de López se vio interrumpida por una licencia de maternidad de seis meses y algunos años de trabajo a tiempo parcial para el cuidado de niños. Trabaja como enfermera en el Hospital Tenon de París.

Aunque López, de 50 años, podría jubilarse según las normas existentes a los 57 debido a la naturaleza extenuante de su trabajo, solo recibiría 850 euros al mes si lo hiciera y necesitaría trabajar hasta los 64 para obtener una pensión con la que pueda vivir razonablemente.

Maryse López / Enfermera:

En los hospitales, cuando decimos que hay que reconocer lo extenuante del trabajo -sí- y para las mujeres es aún más difícil, porque algunas se han pasado al trabajo de medio tiempo para cuidar a sus hijos u otras cosas, con una carrera eso está un poco roto. Entonces algunos de ellos terminan con pensiones que serán realmente ridículas”.

Con la reforma de Macron, teme no poder jubilarse hasta más tarde.

"Sí, (la reforma de las pensiones) penaliza aún más a las mujeres, porque una prórroga de dos años significaría que nos iríamos con pensiones aún más bajas, mientras que a muchos en los hospitales nos está costando continuar con nuestros trabajos por mucho tiempo, porque es demasiado agotador", agregó López.

El investigador Bruno Palier, de la Universidad de Sciences Po, dijo que las mujeres ya se jubilan más tarde que los hombres, con sus contribuciones a la pensión suspendidas o reducidas debido a la licencia de maternidad y al cambio a trabajos de medio tiempo, y las reformas propuestas no compensarán lo suficiente el período de trabajo más largo. necesarios para que alcancen la pensión completa.

En Francia mujeres protestan por reforma de pensiones de Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron quiere aumentar la edad de jubilación a 64 años

"Ya podemos ver que en los grupos de pensiones, las mujeres reciben la mitad menos que los hombres antes de la compensación y las mujeres tienen que esperar más para pedir su pensión. Entonces se van efectivamente un año más tarde que los hombres en Francia", dijo Palier.

Los datos del gobierno muestran que las pensiones de las mujeres francesas son un 40% más bajas que las de los hombres.

Una economista y profesora de la Universidad Paris Nanterre que se especializa en desigualdad salarial, Rachel Silvera, dijo que los trabajos de las mujeres no eran reconocidos ni valorados lo suficiente.

En el sector del cuidado, que es muy femenino, dijo Silvera, las tensiones emocionales como enfrentar la muerte o el sufrimiento de los pacientes no se tienen en cuenta al evaluar los años de trabajo requeridos antes de recibir la pensión completa.