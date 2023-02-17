Más de un millón protestan en Francia contra reforma a las pensiones

Más de un millón 300 mil personas salieron a las calles de Francia el jueves para manifestarse por quinta vez contra el proyecto de reforma de las pensiones del gobierno, según la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato más grande de Francia.

En comparación con las cuatro huelgas generales anteriores realizadas desde el 19 de enero, la manifestación nacional del jueves tuvo la participación más baja, dado que gran parte de Francia está de vacaciones escolares.

Tanto el sector público como el privado en Francia protestaron el jueves con aproximadamente el 14 por ciento del personal en huelga de la SNCF del ferrocarril nacional de Francia, y uno de cada cinco trenes de alta velocidad tuvo que ser cancelado.

La CGT dijo que más de 300 mil personas marcharon en la capital, París.

Si bien el número de personas en huelga es inmenso, hay quienes todavía están trabajando y ven afectada su vida diaria.

Hiba Ait Messaoud / Residente de París:

El transporte y mi trabajo han sido los más afectados, ya que hoy las protestas comenzaron desde la Bastilla, donde se encuentra mi oficina, por lo que tenemos que trabajar desde casa”.

Más de un millón de personas protestan en Francia contra reforma a las pensiones.

Sindicatos convocarán a huelga por reforma a pensiones

Los principales sindicatos de Francia ya han pedido a los trabajadores que "detengan Francia en todos los sectores el 7 de marzo" si el gobierno y el parlamento se niegan a escuchar a la población y echan a andar la reforma de pensiones.

La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, expuso los detalles del plan de reforma de pensiones en enero, que aumentaría progresivamente la edad legal de jubilación en tres meses al año de 62 a 64 para 2030, además de introducir una pensión mínima garantizada.

A partir de 2027, el plan también requeriría al menos 43 años de trabajo para tener derecho a una pensión completa.

En la última jornada de protestas, el pasado sábado, la policía aseguró que habían participado casi un millón de personas en las cerca de 250 marchas organizados por todo el país, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país, aseguró que habían sido 2,5 millones.