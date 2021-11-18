Francia prohibirá la venta de perros y gatos a partir de 2024

Julien Denormandie, ministro de Agricultura de Francia, calificó como un gran avance en la lucha contra el abandono de mascotas, la propuesta de ley que se aprobó este día donde se prohíbe la venta de perros y gatos en tiendas de animales a partir de 2024.

En un comunicado, el Senado francés dio a conocer que se aprobó el proyecto de ley destinado a combatir el maltrato animal y fortalecer el vínculo entre animales y humanos.

Un total de 332 parlamentarios votaron a favor de esta iniciativa, mientras que hubo un solo voto en contra y diez abstenciones en torno a esta ley que también busca terminar con el cautiverio de especies salvajes para fines comerciales.

La #PPLAnimaux est définitivement adoptée !



C’est une avancée majeure dans la lutte contre l’abandon des animaux de compagnie !



Merci à tous les parlementaires pour leur travail.@Senat pic.twitter.com/MYgWPLNCWF — Julien Denormandie (@J_Denormandie) November 18, 2021

Además de prohibir la venta de perros y gatos en las tiendas, se pondrá fin a la explotación de los animales en los circos y en las granjas de visones que se crían con la finalidad de usar sus pieles en la industria de la moda.

“El Senado recuerda que la prioridad no es luchar simbólicamente contra las tiendas de animales, sino luchar eficazmente contra el tráfico de las especies”, expuso en un comunicado.

Precisó que con el propósito de evitar las compras impulsivas que muchas veces terminan con el abandono de las mascotas, a partir de 2024 la venta de perros y gatos no podrá realizarse en las tiendas.

Casos de maltrato animal en Francia se castigarán con cárcel

Las personas que deseen tener una mascota, tendrán que obtener un certificado de sensibilización, por medio del que se pretende crear conciencia sobre las obligaciones y gastos que implica tener un animal de compañía.

Esta propuesta de ley también contempla que en los delfinarios de Francia no se utilicen estos animales para espectáculos, solo podrán mantenerse en dichos lugares si forman parte de programas de investigación científica acordados por el Estado.

📢 Loi sur la maltraitance animale #PPLAnimaux : quand les députés et le @gouvernementFR adoptent une loi pour les animalistes, le Sénat vote, lui, une loi pour les animaux.



Le communiqué :

🔗 https://t.co/KuEOx1wvyz pic.twitter.com/tWSz8XtBDe — Sénat (@Senat) November 18, 2021

Los casos de maltrato animal se castigarán con penas de hasta tres años de cárcel y una multa de 45 mil euros si la mascota muere, según medios internacionales. Además, se prohibirá que la persona implicada tenga nuevas mascotas.

El senador Daniel Salmon reconoció que a pesar de este avance, “todavía queda mucho por hacer, especialmente contra la ganadería industrial”. Mientras que el diputado Bastien Lachaud mencionó que es necesario enfocar este tipo de leyes a la caza.

