Francia suspende todos los vuelos a Brasil por brote de Covid-19

El gobierno de Francia anunció la suspensión de los vuelos procedentes de Brasil para intentar evitar la expansión de la cepa brasileña de Covid-19.

"Hemos decidido suspender hasta nueva orden todos los vuelos entre Brasil y Francia", así lo dijo el primer ministro, Jean Castex, durante la Asamblea Nacional sobre medidas de control sanitario.

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Por ahora, la situación sanitaria de Brasil no cesa de agravarse desde febrero, debido a la aparición de una variante del virus que se originó en el país sudamericano, conocida como P1, considerada más contagiosa y peligrosa

¿Qué documentos presentar si viajas de Brasil a Francia?

Los pasajeros procedentes de Brasil tienen que alegar un motivo de imperiosa necesidad que justifique su viaje, mostrar una prueba PCR con resultado negativo que se haya realizado en las últimas 72 horas y hacerse un test de antígenos en el aeropuesto francés de llegada.

Sin embargo, en Francia la variante brasileña sigue siendo minoritaria, pero los médicos alertan desde hace unos días de la propagación de esta cepa y la oposición exigía que el gobierno interrumpiera los vuelos con el país.

"Al principio puede parecer inofensivo, pero luego puede aumentar mur rápidamente", dijo el epidemiólogo Antoine Flahaut en las columnas del diario Le Parisien.

Medidas de restricción en Europa ante las variantes

Recordemos que la Comisión Europea recomendó, desde enero, limitar a "viajes esenciales" el flujo de personas provenientes de Brasil o de otras regiones afectadas por nuevas cepas de coronavirus, como la sudafricana.

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"La Comisión se tomó estas variantes muy en serio desde principios de año” y apoya “la idea de tener un enfoque europeo más fuerte en cuanto a las regiones” de forma que se limiten los desplazamientos “solo a viajes esenciales” desde aquellas zonas con nuevas cepas, dijo el portavoz comunitario de Interior, Adalbert Jahnz.

Además, los viajeros deben ser sometidos a medidas sanitarias mucho más severas que antes cuando vienen de estas regiones con variantes, como cuarentenas obligarorias, recomendó.

