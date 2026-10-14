Garduño sale libre de cargos tras incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez

A más de tres años del incendio que cobró la vida de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el proceso penal contra Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), llegó a una resolución favorable para el exfuncionario: un juez federal lo exoneró del delito de ejercicio indebido del servicio público.

La audiencia se prolongó por más de siete horas. El juez Víctor Manlio Hernández decretó varios recesos para permitir la conexión con familiares de las víctimas que se encontraban en Venezuela, Guatemala y El Salvador.

Garduño enfrentaba el proceso por presuntas omisiones relacionadas con el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria, donde también resultaron lesionadas 27 personas.

Francisco Garduño queda exonerado... Un juez dio por terminado el proceso contra el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (@INAMI_mx) por ejercicio indebido del servicio público. Tras escuchar a las víctimas, el proceso legal llegó a su fin. El reporte de @reynaldolarar https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

¿De qué acusaban a Francisco Garduño por el incendio en Ciudad Juárez?

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló presuntas omisiones en las funciones de Garduño, así como fallas de vigilancia y en las medidas para garantizar la seguridad de los migrantes que permanecían en la estación migratoria.

El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023. En medio de la emergencia, decenas de personas quedaron atrapadas dentro del área de alojamiento. El saldo fue de 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados.

¿Qué dijo Francisco Garduño tras la resolución del juez?

A su salida de la audiencia, Garduño afirmó que el fallo cerraba un proceso largo y sostuvo que nunca fue omiso ante la tragedia.

“Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia”, declaró al defender su actuación durante su gestión al frente del INM.

También atribuyó el inicio del incendio a la conducta de dos migrantes venezolanos que, según su versión, prendieron fuego a unas colchonetas. El exfuncionario aseguró que había procurado respetar los derechos humanos de las personas migrantes.

Sus declaraciones forman parte de su postura frente al caso; la resolución judicial corresponde a los términos establecidos por el juez.

La decisión pone fin al proceso penal que enfrentaba Garduño por este delito, aunque la tragedia de Ciudad Juárez dejó una herida profunda entre las familias de las víctimas.