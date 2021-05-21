FOTOS: 11 días de ataques israelís en la Franja de Gaza en imágenes

Durante la madrugada de este viernes se inició la tregua con la que cesan los ataques de Israel en contra de Hamas en la Franja de Gaza, hecho que dejó al menos 243 muertos, incluidos 66 niños, además de más de mil 900 lesionados.

Fueron 11 días en los que el ejército de Israel atacó con misiles al grupo Hamas, en Palestina, luego de una represión por parte de la policía en contra de los palestinos en una mezquita Al Aqsa, considerada sagrada para judíos y musulmanes durante el mes sagrado del Ramadán, el pasado 10 de mayo, que dejó 20 lesionados.

Hamas lanza ataque a Israel y este responde

En respuesta, el grupo Hamas lanzó cohetes, lo que desencadenó los ataques de Israel, que dejaron 20 personas muertas, las primeras víctimas en la Franja de Gaza.

Cientos de familias palestinas tuvieron que ser desalojados de los edificios en los que habitaban, luego de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Mientras que otros realizaban manifestaciones para pedir un alto a la violencia.

Tres días después de iniciados los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) entraron a la Franja de Gaza donde iniciaron operaciones terrestres para atacar a Hamas.

Los ataques continuaron y la cifra de muertos y heridos aumentaba, los médicos confesaron que ahora no sólo se enfrentaban a la pandemia de Covid-19, sino que debían atender a los heridos de la violencia en la Franja de Gaza.

Derriban edificios en Franja de Gaza

Entre los edificios derribados estuvieron uno de 12 plantas en donde presuntamente los líderes de Hamas realizaban operaciones. También fue derribado el edificio que era usado por las agencias internacionales de noticias, AP y Al Jazeera, el cual permitía colocar cámaras a medios de comunicación para obtener vistas panorámicas de la Franja de Gaza y desde donde se podrían observar los ataques de Israel y de Hamas.

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Las Naciones Unidas hicieron un llamado a Israel a detener los ataques en la Franja Gaza. Egipto fue el mediador entre ambas partes y acordó ayudar a la reconstrucción de la ciudad tras los ataques de Israel, por lo que destinará 500 millones de dólares.

Israel y Hamas acuerdan tregua en Franja de Gaza

Israel aceptó 10 días después la propuesta de Egipto para frenar los ataques en la Franja de Gaza, más tarde se informó que ambas partes habían acordado una tregua que entraría en vigencia a partir de las 2:00 horas del viernes.

Tras el anuncio, los palestinos salieron a celebrar con banderas y automóviles desde donde lanzaban bocinazos, mientras que las mezquitas celebraron la “victoria de la resistencia”; sin embargo, a minutos de cumplirse la hora del cese de fuego, de nuevo se vieron cohetes en el cielo.

Durante el viernes, palestinos realizaron los funerales de las últimas víctimas previo a la tregua en la Franja de Gaza y pintaron algunos de los restos de armas para recordar “la fragilidad y la fuerza a pesar del dolor”. Cientos de familias regresan a los escombros de lo que una vez fue su hogar en la Franja de Gaza para intentar rescatar algo.

En tanto, Egipto anunció que que enviaría dos delegaciones para supervisar la tregua, ya que las partes beligerantes dijeron que estaban preparadas para iniciar de nuevo ataques por cualquier violación.

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