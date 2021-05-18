Egipto ayudará a reconstruir la Franja de Gaza tras ataques de Israel

El gobierno de Egipto confirmó que donará 500 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, luego de los ataques que ha recibido por parte de Israel desde la semana pasada, cuando se registró una escalada de violencia entre el ejército israelí y la organización Hamas.

“Egipto va a suministrar 500 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, tras los acontecimientos recientes. Además, empresas egipcias especializadas en la implementación del proceso de reconstrucción realizarán las obras”, informó un portavoz del gobierno.

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Por su parte, Hala Zayed, ministra de Salud egipcia, afirmó que el país enviará ayuda médica con un valor de 891 mil dólares, incluidas 65 toneladas de suministros quirúrgicos, cilindros de oxígeno, jeringas, antibióticos y pomadas para quemaduras.

“Egipto enviará toneladas de medicamentos y dispositivos médicos a Palestina, a sus hermanos heridos en la Franja de Gaza, de acuerdo con una directiva del presidente Abdelfatah al Sisi”, afirmó Zayed.

Abren paso fronterizo en Franja de Gaza para la atención de heridos en Egipto

De acuerdo con medios internacionales, el gobierno egipcio abrió el paso fronterizo de Rafah, la única salida que no está controlada por Israel y que conecta la Franja de Gaza con el noreste del país, a fin de que los heridos puedan ser llevados a Egipto para recibir atención médica.

Los palestinos tienen a su disposición once hospitales, 165 ambulancias y las 65 toneladas de suministros médicos, además 50 vehículos están en reserva cerca del puesto de control de Rafah, para brindar asistencia a las personas que la requieran.

Desde que el 10 de mayo se intensificaron los bombardeos entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, han muerto 213 palestinos, incluidos 61 niños, según cifras del Ministerio de Salud de Palestina.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en su cuenta oficial de Twitter que desde las 8:00 de la mañana de este martes 18 de mayo, han identificado y alcanzado nueve sitios de lanzamiento de cohetes sobre y bajo tierra en la Franja de Gaza.

Desde las 8:00am de hoy, hemos identificado y alcanzado 9 sitios de lanzamiento de cohetes sobre y bajo tierra en Gaza.



Seguiremos operando contra el terrorismo — FDI (@FDIonline) May 18, 2021

Además, confirmaron que los aviones de las FDI alcanzaron un “escuadrón terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza, mientras se preparaba para lanzar cohetes hacia Israel”.

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