Joe Biden felicita a Israel por tregua en Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje de felicitación al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la tregua con Hamas para cesar el fuego en la Franja de Gaza.

En conferencia de prensa, Joe Biden felicitó a Netanyahu de alcanzar la tregua con Hamas en menos de 11 días.

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“Lo que he dicho a lo largo de este conflicto: “Estados Unidos apoya plenamente el derecho de Israel a la autodefensa contra ataques indiscriminados, con cohetes lanzados por Hamás y otros grupos que han cobrado vidas inocentes en Israel", declaró Joe Biden.

El presidente estadounidense también destacó el papel que Egipto jugó como mediador en el conflicto en la Franja de Gaza, el cual dejó más de 200 palestinos muertos, entre ellos, niños.

Tune in as I deliver remarks on the Middle East. https://t.co/QPiJ6BxS7h — President Biden (@POTUS) May 20, 2021

Israel logra tregua con Hamas para cese de fuego en Hamas

Israel y el grupo Hamas acordaron una tregua en la frontera de la Franja de Gaza, iniciada hace más de una semana, a partir de las 2:00 horas del viernes.

Voceros de Egipto y Hamas dieron a conocer que la tregua en la Franja de Gaza sería a partir de las 2:00 horas.

Sin embargo, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su gabinete de seguridad había votado unánimemente en favor de una tregua "mutua e incondicional" en la Franja Gaza propuesta por Egipto, pero que la hora de implementación aún no se había acordado.

El jueves, Joe Biden instó a Israel a desescalada

Joe Biden habló con el presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi sobre el conflicto en la Franja de Gaza. La Casa Blanca reveló el jueves que los avances hacia una tregua eran "alentadores".

Además, el presidente Joe Biden exhortó a Benjamín Netanyahu, a buscar una desescalada en la Franja de Gaza, tras la mediación de Egipto y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Después del anuncio del cese de fuego en la Franja de Gaza, las sirenas sonaron de nuevo advirtiendo la llegada de cohetes en las comunidades fronterizas israelíes, hasta el momento se desconoce si hay personas muertas.

Urgente: A 10 minutos del cese al fuego Israel bombardea el centro de la Franja de Gaza ahora. — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) May 20, 2021

Sin embargo, tras el anuncio de la tregua, palestinos salieron a balcones y a las calles para celebrar el cese de fuego en la Franja de Gaza.

De acuerdo con autoridades palestinas, los ataques dejaron más de 232 lesionados y mil 99 lesionados por los bombardeos, mientras que en Isreael se reportaron 12 muertos y cientos de lesionados por los ataques de cohetes.

🇵🇸 Celebraciones en Gaza y en los campos de refugiados palestinos en el extranjero ante la entrada en vigor del alto el fuego. pic.twitter.com/taypjQ9e2a — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) May 20, 2021

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