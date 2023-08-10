Xóchitl Gálvez da “premio de consolación” a quienes no pasaron a la siguiente etapa

La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, ofreció a aquellos aspirantes que no pasaron a la siguiente ronda del proceso del Frente Amplio por México un "premio de consolación", pues los invitó a sumar sus visiones a su causa.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora escribió: "En ese proyecto, necesitamos de todas y todos para salir victoriosos"; posteriormente, nombró a Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Jorge Preciado, Ignacio Loyola, José Jaime Enríquez, entre otros, a que cuenten con ella para "sumar sus visiones de país y las causas que representan".

A pesar de que muchas personas vieron la propuesta de la senadora con buena fe, otros aseguraron que se trataba de un "premio de consolación".

En este proyecto, necesitamos de todas y todos para salir victoriosos.@Silvano_A, @ManceraMiguelMX, @fgcabezadevaca, @jorgepreciador, @iloyolavera, @israelrivas_bas, José Jaime Enríquez y Sergio Torres, cuenten conmigo para sumar sus visones de país y las causas que… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 10, 2023

¿Quiénes pasaron a la siguiente etapa del proceso del Frente Amplio por México?

De 11 aspirantes, solamente cuatro lograron recabar las firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa del proceso de Frente Amplio por México, según el Comité:



Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), quien obtuvo el mayor número de firmas con más de medio millón

Santiago Creel (PAN)

Beatriz Paredes (PRI)

Enrique de la Madrid (PRI)

Enrique de la Madrid afirma que los ideales de quienes no pasaron serán representados en su narrativa

Enrique de la Madrid reconoció a aquellos que no pasaron a la siguiente etapa y aseveró, como Xóchitl Gálvez, que pueden estar seguros de que sus ideales de construir un mejor México y lograr un gobierno de coalición estarán representadas en su narrativa.

Mi reconocimiento a @IsraelRivas_bas, José Jaime Enríquez, Sergio Torres, @Silvano_A, @ManceraMiguelMX, @FGCabezadevaca, @ILoyolaVera y @JorgePreciador, y tengan por seguro que sus ideales de construir un mejor México y lograr un gobierno de coalición estarán representadas en mi… pic.twitter.com/YBbP1YMJ2D — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 10, 2023

PRD pone pausa a proceso de Frente Amplio por México porque sus aspirantes no pasaron

En conferencia de prensa, el líder nacional del sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, dio a conocer que la participación de su partido tendrá una pausa en el proceso del Frente Amplio por México (FAM), pues sus dos aspirantes quedaron fuera de este.

La decisión del PRD se debió a que Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera quedaron fuera del proceso del FAM; sin embargo, ellos aseguran que sí consiguieron las firmas. A pesar de que su actividad dentro del Frente Amplio se pausará, aseguró que no hay rompimiento con la oposición.

El representante del partido exigió que se realizara una audiencia para explicar las razones por las que sus dos aspirantes no pasaron a la siguiente etapa. Acusó que los perredistas fueron objeto de “exclusión política indebida” y rechazó que su partido y sus aspirantes haya hecho cosas indebidas o actuado con dolo en la recolección de firmas, por lo que exigió una aclaración.