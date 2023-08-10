Validan firmas de Xóchitl, Beatriz, Santiago y Enrique

Depuran lista de aspirantes que buscan construir el Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial de 2024. Luego de que el Comité organizador del proceso valido las firmas recabadas determino que son 4 los que cumplieron con el requisito de las 150 mil firmas y pasan a la siguiente etapa.

Ellos son:

Los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel.

Los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

Este jueves aspirantes participarán en primer Foro sobre la visión de México

El Comité Organizador informó que las firmas de apoyo a los aspirantes fueron validadas y cumplieron con el requisito de recabar 150 mil en por lo menos mil firmas en 17 entidades federativas.

En la validación de firmas también se tomó en cuenta la fotografía del ciudadano, la credencial de elector y datos proporcionados como teléfono y correo electrónico

Los cuatro aspirantes del Frente Amplio participaran este jueves en el primer Foro sobre la visión de país y los problemas apremiantes a atender.

Está previsto que del 11 al 15 de agosto el Comité Organizador del proceso para construir el Frente Amplio realice una encuesta para hacer una nueva depuración de aspirantes y seleccionar a los 3 mejor posicionados entre la ciudadanía.

Los que se quedaron en el camino por no alcanzar las firmas fueron;

Francisco García Cabeza de Baca

Silvano Aureoles

Miguel Ángel Mancera

Jorge Luis Preciado

Israel Rivas

Ignacio Loyola

José Jaime Enrique Félix