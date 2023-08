¿Divorcio? PRD hace pausa con Frente Amplio por México por aspirantes que no pasaron a la siguiente etapa

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que hará una pausa del proceso con Frente Amplio por México, esto después de que sus aspirantes no pasaran a la siguiente etapa, como es el caso de Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del partido, dio a conocer que el sol azteca continuará en el Frente Amplio por México; sin embargo, su participación tendrá una pausa, pues sus aspirantes quedaron fuera del proceso.

El representante del PRD exigió que haya una audiencia para explicar las razones por las que sus dos aspirantes presidenciales no pasaron a la siguiente etapa. Acusó que los perredistas fueron objeto de “exclusión política indebida” y rechazó que su partido y sus aspirantes haya hecho cosas indebidas o actuado con dolo en la recolección de firmas, por lo que exigió una aclaración.

“No vamos a aceptar excusiones indebidas políticas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando, sin que estemos acusando a nadie en particular, pero nos parece extraño que estos criterios que se aplican solo vinieron a afectar de manera negativa a nuestros dos participantes y no a otros que tenían otros partidos también una cantidad importante de firmas las exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que estamos, requerimos caminar con la pluralidad”, dijo Zambrano.

Miguel Ángel Mancera se reunirá con el Comité Organizador del Frente Amplio por México

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, anunció que en las próximas horas tendrá una reunión con el Comte Organizador para hacer valer su derecho de audiencia y que le explique cuáles fueron sus fallas en la recolección de firmas; en ese sentido, aseguró que no hizo trampa.

¿Quiénes pasaron a la siguiente etapa del proceso del Frente Amplio por México?

De 11 aspirantes, solamente cuatro lograron recabar las firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa del proceso de Frente Amplio por México, según el Comité:



Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN)

Santiago Creel (PAN)

Beatriz Paredes (PRI)

Enrique de la Madrid (PRI)

La aspirante Xóchitl Gálvez fue la que recabó más firmas, con más de medio millón.