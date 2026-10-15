Frente frío 2 comienza HOY: estos estados tendrán temperaturas de hasta 0 grados y lluvias intensas

El Frente Frío 2 continuará avanzando sobre México este jueves 15 de octubre y provocará lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y un descenso de las temperaturas en varias regiones del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, mientras que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), contempla precipitaciones intensas en entidades del norte y sur, además de posibles torbellinos en algunas zonas.

Además, a estos efectos se sumará una masa de aire polar que reforzará el frente frío, principalmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas HOY 15 de octubre?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más fuertes se concentrarán en diferentes regiones de México. Estos son los estados que deberán tomar precauciones ante las lluvias previstas para este jueves:



Lluvias intensas: Chihuahua, Coahuila, Durango y Oaxaca.

Lluvias muy fuertes: Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Lluvias fuertes: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Chubascos: Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Lluvias aisladas: Sonora.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo en algunas regiones. Además, el exceso de agua puede ocasionar encharcamientos, inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas vulnerables.

¿En qué estados bajará la temperatura hasta los 0 grados?

El avance del Frente Frío 2 y el reforzamiento de la masa de aire polar favorecerán un descenso de las temperaturas, especialmente durante la madrugada.

Para las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius. Las condiciones podrían sentirse con mayor intensidad en las comunidades de mayor altitud, donde el frío suele acentuarse durante las primeras horas del día.

Frente frío 2 provocará fuertes vientos

El pronóstico contempla rachas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila. También existe la posibilidad de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua, así como en el norte de Coahuila.

En las costas de Guerrero y Oaxaca, por otra parte, se prevé oleaje de entre dos y tres metros de altura, por lo que se recomienda prestar atención a las indicaciones de las autoridades marítimas.

¿Cuánto durarán los efectos del Frente Frío 2 en México?

Los efectos del sistema frontal no se limitarán a este jueves. Los pronósticos anticipan que las condiciones de lluvia, viento y descenso térmico podrían extenderse hasta el sábado 17 de octubre.

¿Cómo estará el clima los próximos días por el Frente Frío 2?

Viernes 16 de octubre

Para este viernes se pronostican lluvias fuertes en estados como Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, Puebla y Estado de México, entre otros. En la Ciudad de México también se esperan precipitaciones fuertes, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

En zonas serranas de entidades como Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz, las temperaturas mínimas podrían estar entre 0 y 5 grados Celsius.

En la CDMX, el termómetro marcará entre 12 y 14 grados como mínima y de 21 a 23 grados como máxima, con cielo nublado durante el día.

sábado 17 de octubre

Para el sábado, los efectos del Frente Frío número 2 y de la masa de aire polar continuarán durante el fin de semana, con lluvias en distintas regiones del país y un ambiente más frío en zonas del norte, noreste, oriente y centro. En las zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius.

En la Ciudad de México, el ambiente fresco durante la mañana y las lluvias seguirán siendo factores a considerar. Sin embargo, para precisar las temperaturas del sábado es necesario consultar el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.

