Frente Frío 2 se queda como estacionario: ¿En qué estados lloverá más fuerte y dónde bajará la temperatura?

El frente frío 2 todavía sigue provocando temperaturas frías y lluvias en algunas zonas de México. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional dice que el sistema seguirá como estacionario cerca de la Península de Yucatán, interactuando con su masa de aire frío. Esto va a provocar lluvias torrenciales, rachas de viento fuertes y oleaje picado en las costas del Golfo y del Sureste.

Estos son los estados donde lloverá hoy y habrá que ponerse chamarra por el frente frío actual.

Lluvias por el frente frío hoy

El frente frío número 2 se colocará como estacionario sobre el norte de la Península de Yucatán, originando un fuerte temporal de lluvias. Se pronostican lluvias puntuales torrenciales en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas.

En estas regiones se recomienda precaución por el riesgo de encharcamientos o inundaciones.

Efectos del frente frío número 2 en México para este lunes



El #FrenteFrío 2, provocará #lluvias torrenciales en zonas de Veracruz , Tabasco, Chiapas y Oaxaca; también se esperan lluvias en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá… pic.twitter.com/l6f148enZC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

¿Dónde va a haber lluvias muy fuertes?

El paso de este fenómeno también dejará sentir sus efectos en los estados del Sureste.

Se prevén lluvias muy fuertes en la zona norte de Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en el suroeste de Campeche.

Masa de aire frío mantendrá ambiente de fresco a frío

La masa de aire frío que acompaña al frente va a mantener el descenso de temperaturas en varias partes de México.

En los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central el ambiente será de fresco a frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en las noches.

Evento de Norte traerá viento fuerte en Veracruz, Oaxaca y Tabasco

El sistema frontal provocará un evento de "Norte" con ráfagas de viento de 60 a 80 km/h en las costas del centro y sur de Veracruz, y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca, perdiendo fuerza en la noche. Para las costas de Tabasco se prevén rachas de 40 a 60 km/h.

Oleaje de hasta 4 metros por el frente frío

Las fuertes ráfagas provocadas por el frente generarán oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. También se prevé oleajes de 1 a 2 metros en las playas de Chiapas y Campeche.