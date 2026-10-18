Huracán “Trudy” y Frente Frío 2: Esto se espera en México en los próximos días por la combinación de los dos fenómenos

El clima en México continuará con ambiente helado y lluvias fuertes durante el inicio de esta tercer semana del mes de octubre. La masa de aire polar del frente frío número 2 mantendrá un evento de "Norte" y descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del país. Al mismo tiempo, el huracán "Trudy" se desplazará frente a las costas del Pacífico. Te detallo el pronóstico día por día para que sepas qué esperar en tu comunidad.

Este es el pronóstico del clima con el paso de "Trudy" y el frente frío.

¿Cómo va a estar el clima el lunes 19 de octubre?

Para este lunes, el frente frío número 2 se mantendrá como estacionario sobre el sur del Golfo de México. Esto provocará lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y noroeste de Chiapas.

Además, el evento de "Norte" dejará rachas de viento de hasta 80 km/h en costas de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, disminuyendo en la noche.

¡Frente frío 2 y huracán “Trudy” traen lluvias extraordinarias y frío a México! 🥶🌧️



Se esperan precipitaciones intensas, evento “Norte” y heladas en algunas regiones del país. ¡Toma precauciones! ⚠️https://t.co/dwNTmLAwoD pic.twitter.com/LCNRVzAQ6D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2026

¿Temperaturas de hasta 0° el martes 20 de octubre?

La masa de aire polar seguirá dejando temperaturas bajas en algunos estados. En la madrugada del martes se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el mismo 20 de octubre, las lluvias se mantendrán intensas pero con menos intensidad de volumen. Se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y norte de Chiapas.

También habrá chubascos fuertes en estados del occidente como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañados de ambiente fresco por la mañana.

¿En qué zonas va a llover el miércoles?

Para el miércoles, el mayor potencial de lluvias muy fuertes se concentrará en el noroeste de Oaxaca. También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en partes de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, y en el resto del centro y norte del país continuarán los nublados.

Bajas temperaturas continuarán hasta el jueves

El frío de las mañanas va a seguir, por lo menos hasta a mitad de semana. Para las madrugadas del miércoles y jueves habrá heladas de 0 a 5 °C en las regiones montañosas del centro y norte del territorio nacional, por lo que se sugiere abrigarse bien en las primeras horas del día.