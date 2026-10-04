Primer Frente Frío se queda como estacionario en México: Estados afectados y pronóstico hasta el 6 de octubre

El primer frente frío de la temporada decidió quedarse estacionado sobre México. Al estar frente a las costas del Golfo de México, este fenómeno meteorológico continuará interactuando con la humedad y otros sistemas, provocando tormentas intensas, viento fuerte y mañanas más frescas durante varios días seguidos.

Si vives en el noreste, oriente o el centro de la República Mexicana, toma nota sobre qué estados tendrán más impactos por este frente del 4 al 6 de octubre.

¿Qué va a provocar el frente frío este 4 de octubre?

Este 4 de octubre el frente frío número 1 está como estacionario frente a la costa de Tamaulipas. Esta posición provoca lluvias intensas a torrenciales en el sur de Tamaulipas, el este de San Luis Potosí, además del norte de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

En Coahuila se esperan lluvias muy fuertes, mientras que en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala habrá lluvias fuertes. En Tamaulipas las rachas de viento llegarán a 70 km/h.

¡OJO! 🥶⛈️ Este domingo el clima estará marcado por el ciclón tropical “#Rachel” y el #frentefrío núm. 1 El pronóstico del tiempo para este domingo anuncia lluvias intensas, descargas eléctricas y bruscos cambios de temperatura en varias regiones de México a causa del avance del primer frente frío y las poderosas secuelas del ciclón tropical "Rachel". Chécalo aquí: https://t.co/YzydsyYjVX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2026

Los efectos del frente frío y las tormentas van a seguir el 5 de octubre

Para el 5 de octubre, el sistema frontal va a seguir estacionado frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Al combinarse con una circulación ciclónica y un canal de baja presión, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La masa de aire fresco seguirá sintiéndose en todo el norte y noreste.

¿Qué va a pasar con el frente frío para el 6 de octubre?

El 6 de octubre el frente seguirá sin moverse de las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para este día provocará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente del país, pero las tormentas más intensas se concentrarán de manera puntual en el centro y sur de Veracruz.

¿Qué va a provocar el frente frío además de lluvias?

La masa de aire frío asociada a este frente traerá un descenso en las temperaturas sobre el norte, centro y el noreste de México. Las mañanas y noches se sentirán más frescas en la capital del país y entidades vecinas.

Habrá cambios en la temperatura por el frente frío

A partir del transcurso del 6 de octubre, la masa de aire frío comenzará a modificar gradualmente sus características, lo que va a permitir un ligero aumento en las temperaturas máximas, aunque las lluvias continuarán.