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Choque térmico en México por Frente frío 2: Masa polar y dos ciclones generarán lluvias extremas en 18 estados

Prevén lluvias torrenciales en 5 estados y evento de Norte por el impacto simultáneo del sistema polar y el huracán “Trudy” y el cruce con el frente frío 2.

Frente frío 2 se cruza con el huracán “Trudy”
De la masa polar al huracán Trudy: la combinación de sistemas que encenderá las alertas en el país.|Conagua

Escrito por: Ollinka Méndez

La llegada del frente frío número 2 y su masa de aire polar provocará un drástico cambio meteorológico en el país, acentuado por la interacción simultánea con dos sistemas ciclónicos en el océano Pacífico: el huracán "Trudy", de categoría 1, y la tormenta tropical "Simon".

La combinación de humedad e inestabilidad atmosférica que te hemos mencionado generará lluvias torrenciales, un marcado descenso de temperatura y un evento de "Norte" en el litoral del Golfo de México.

De acuerdo con el reporte oficial, los acumulados de lluvia más severos, de entre 150 y 250 milímetros, impactarán las regiones este y sureste de San Luis Potosí, así como el norte de Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla, zonas donde se incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

A la par, el desplazamiento de "Trudy" y "Simon" mantendrá precipitaciones intensas en Guerrero y Oaxaca, acompañadas de oleaje elevado en la franja costera del Pacífico.

El choque entre la masa polar y el aire cálido del Golfo originará un evento de "Norte" con ráfagas de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, mientras que en el norte del país se registrarán rachas de hasta 100 km/h. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante el potencial deslave en zonas montañosas y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

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