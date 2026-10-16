Choque térmico en México por Frente frío 2: Masa polar y dos ciclones generarán lluvias extremas en 18 estados

La llegada del frente frío número 2 y su masa de aire polar provocará un drástico cambio meteorológico en el país, acentuado por la interacción simultánea con dos sistemas ciclónicos en el océano Pacífico: el huracán "Trudy", de categoría 1, y la tormenta tropical "Simon".

#Comunicado Llama @GobiernoMX a extremar medidas de prevención ante los efectos del #Huracán #Trudy y el #FrenteFrío número 2. Ve la información detallada ⬇️ https://t.co/TVORdwRmyo https://t.co/2hed5NADoG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

La combinación de humedad e inestabilidad atmosférica que te hemos mencionado generará lluvias torrenciales, un marcado descenso de temperatura y un evento de "Norte" en el litoral del Golfo de México.

#Trudy, ahora como #Huracán categoría 2, se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste. Detalles de su ubicación, en el gif https://t.co/1jxMv3zcy7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, los acumulados de lluvia más severos, de entre 150 y 250 milímetros, impactarán las regiones este y sureste de San Luis Potosí, así como el norte de Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla, zonas donde se incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

A la par, el desplazamiento de "Trudy" y "Simon" mantendrá precipitaciones intensas en Guerrero y Oaxaca, acompañadas de oleaje elevado en la franja costera del Pacífico.

De las 12 a las 15 horas se prevén #Chubascos en áreas de #Chihuahua, #Durango, #Zacatecas y #Aguascalientes. Asimismo, se pronostican #Rachas de #Viento de 70 a 90 km/h el primer estado mencionado y; de 50 a 70 km/h los siguientes tres https://t.co/3A015sQQsZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

El choque entre la masa polar y el aire cálido del Golfo originará un evento de "Norte" con ráfagas de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, mientras que en el norte del país se registrarán rachas de hasta 100 km/h. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante el potencial deslave en zonas montañosas y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

