Huracán “Trudy”, vaguada atmosférica y circulación ciclónica provocarán lluvias torrenciales este viernes
México enfrentará condiciones meteorológicas adversas este viernes 16 de octubre.
¿Cómo estará el clima hoy? México enfrentará condiciones meteorológicas adversas este viernes 16 de octubre, debido a la interacción del frente frío número 2, una masa de aire polar y el huracán Trudy, que podría intensificarse hasta convertirse en un huracán mayor frente a las costas del Pacífico.
Además, una circulación ciclónica y vaguada en niveles altos de la atmósfera también provocarán precipitaciones en distintas regiones del país.
¿Cómo estarán las lluvias este viernes 16 de octubre?
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero y Oaxaca.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California y Aguascalientes.
Con el #Pronóstico general vespertino infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del martes. Ve la información completa en ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/yK5d3waaxg— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026
¿Cómo estará la temperatura este viernes 16 de octubre?
Las máximas de 35 a 40 °C se esperan en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, el oeste de Michoacán y Oaxaca.
En tanto, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar valores de entre 30 y 35 °C.
En contraste, durante la madrugada se prevén mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
¿Cómo estará el viento y oleaje este viernes 16 de octubre?
Se pronostican rachas de entre 80 y 100 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí podrían alcanzar de 70 a 90 km/h.
El oleaje más elevado se espera en las costas de Guerrero y Michoacán, con alturas de 4 a 5 metros. En Oaxaca y el golfo de Tehuantepec podría alcanzar de 3 a 4 metros, mientras que en las costas de Baja California, Baja California Sur, el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas se prevén olas de 2 a 3 metros.
#Trudy continúa como #Huracán categoría 1, a 380 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 460 km al sur de Lázaro Cárdenas, #Michoacán. Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de #México ⬇️ https://t.co/Yyua6VJTdB— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026
¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 16 de octubre?
El ambiente será templado y existe la posibilidad de chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y el centro, oeste y suroeste del Estado de México.
La capital tendrá temperaturas mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 24 a 26 °C. En Toluca, los valores oscilarán entre 7 y 9 °C como mínima y entre 19 y 21 °C como máxima. El viento del este y noreste alcanzará de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.