Huracán “Trudy”, vaguada atmosférica y circulación ciclónica provocarán lluvias torrenciales este viernes

¿Cómo estará el clima hoy? México enfrentará condiciones meteorológicas adversas este viernes 16 de octubre, debido a la interacción del frente frío número 2, una masa de aire polar y el huracán Trudy, que podría intensificarse hasta convertirse en un huracán mayor frente a las costas del Pacífico.

Además, una circulación ciclónica y vaguada en niveles altos de la atmósfera también provocarán precipitaciones en distintas regiones del país.

¿Cómo estarán las lluvias este viernes 16 de octubre?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California y Aguascalientes.

Con el #Pronóstico general vespertino infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del martes. Ve la información completa en ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/yK5d3waaxg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

¿Cómo estará la temperatura este viernes 16 de octubre?

Las máximas de 35 a 40 °C se esperan en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, el oeste de Michoacán y Oaxaca.

En tanto, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar valores de entre 30 y 35 °C.

En contraste, durante la madrugada se prevén mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el viento y oleaje este viernes 16 de octubre?

Se pronostican rachas de entre 80 y 100 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí podrían alcanzar de 70 a 90 km/h.

El oleaje más elevado se espera en las costas de Guerrero y Michoacán, con alturas de 4 a 5 metros. En Oaxaca y el golfo de Tehuantepec podría alcanzar de 3 a 4 metros, mientras que en las costas de Baja California, Baja California Sur, el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas se prevén olas de 2 a 3 metros.

#Trudy continúa como #Huracán categoría 1, a 380 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 460 km al sur de Lázaro Cárdenas, #Michoacán. Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de #México ⬇️ https://t.co/Yyua6VJTdB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 16 de octubre?

El ambiente será templado y existe la posibilidad de chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y el centro, oeste y suroeste del Estado de México.

La capital tendrá temperaturas mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 24 a 26 °C. En Toluca, los valores oscilarán entre 7 y 9 °C como mínima y entre 19 y 21 °C como máxima. El viento del este y noreste alcanzará de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

